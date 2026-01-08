مباريات الأمس
جميع المباريات

"قميص يحمل اسمه".. 5 صور من زيارة المشجع "لومومبا" لبعثة الجزائر

كتب : محمد عبد الهادي

12:01 ص 08/01/2026
    المشجع لومومبا مع بعثة الجزائر
    المشجع لومومبا مع بعثة الجزائر
    المشجع لومومبا مع بعثة الجزائر
    المشجع لومومبا مع بعثة الجزائر

قامت بعثة المنتخب الجزائري بلفتة طيبة مساء الأربعاء، بدعوة المشجع الكونغولي الشهير لومومبا لمقر الإقامة وتكريمه.

وكانت الساعات الماضية، قد شنت الجماهير الأفريقية سهام نقد لاذعة تجاه اللاعب الجزائري محمد أمين عمورة، بعد اتهامه بالاستهزاء من المشجع عقب المباراة التي جمعت بين المنتخبين.

المنتخب الجزائري قرر توجيه دعوة رسمية للمشجع للحضور إلي مقر البعثة وكان في استقباله مدرب المنتخب بيتكوفيتش وأفراد البعثة.

ومنحت البعثة هدية تقديرية للمشجع بمنحه قميص منتخب الجزائر يحمل اسم "لومومبا".

أول تعليق من مدرب الكونغو على واقعة عمورة والمشجع "لومومبا"

"لعنة صاحب الأرض".. لماذا تسبب الكاميرون رعبًا لمنتخب المغرب؟

"بعد اتهام السخرية".. قرار عاجل من الإتحاد الجزائري تجاه المشجع "لومومبا"

المشجع لومومبا مع بعثة الجزائر المشجع لومومبا لومومبا منتخب الكونغو منتخب الجزائر عمورة

إعلان