أول تعليق من مدرب الكونغو على واقعة عمورة والمشجع "لومومبا"

قامت بعثة المنتخب الجزائري بلفتة طيبة مساء الأربعاء، بدعوة المشجع الكونغولي الشهير لومومبا لمقر الإقامة وتكريمه.

وكانت الساعات الماضية، قد شنت الجماهير الأفريقية سهام نقد لاذعة تجاه اللاعب الجزائري محمد أمين عمورة، بعد اتهامه بالاستهزاء من المشجع عقب المباراة التي جمعت بين المنتخبين.

المنتخب الجزائري قرر توجيه دعوة رسمية للمشجع للحضور إلي مقر البعثة وكان في استقباله مدرب المنتخب بيتكوفيتش وأفراد البعثة.

ومنحت البعثة هدية تقديرية للمشجع بمنحه قميص منتخب الجزائر يحمل اسم "لومومبا".

