توجيه مهم من السياحة بشأن الحج 2026

أصدرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2026، بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات موسم حج 1447هـ، وذلك في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة السياحة والآثار والغرفة لإنجاح الموسم.

وأوضحت الغرفة، بحسب خطابها الدوري والذي حصل "مصراوي" على نسخة منه، أنه في ضوء المتابعة المستمرة لإجراءات الحج وبرامج الشركات السياحية بمختلف أنواعها، ومطابقتها للضوابط المعتمدة، تقرر تحديد يوم 10 يناير 2026 كآخر موعد لتلقي طلبات تعديل برامج الحجاج.

وأكدت الغرفة، على ضرورة عدم إبرام أي عقود خارج موقع نسك (المسار الإلكتروني)، مع التشديد على عدم سداد أية مبالغ مالية خارج الأطر والضوابط التي حددتها وزارة الحج والعمرة.

ونبهت الغرفة، إلى أن يوم 12 يناير 2026 هو الموعد النهائي لإنهاء إجراءات معاينة السكن وتوثيق العقود، وذلك وفقًا لما ورد بالكتاب الدوري السابق رقم (310) لسنة 2025.