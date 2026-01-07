مباريات الأمس
الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

1 1
21:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

فولهام

1 1
21:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

1 0
22:15

مانشستر يونايتد

الدوري الإيطالي

بارما

0 1
21:45

إنتر ميلان

كأس السوبر الإسباني

برشلونة

5 0
21:00

أتلتيك بلباو

برشلونة يكتسح أتليتك بيلباو بخماسية في كأس السوبر الإسباني

كتب : محمد عبد الهادي

11:13 م 07/01/2026

خلال مباراة برشلونة وخيتافي (2)

تمكن فريق برشلونة تحت قيادة هانز فليك، من تحقيق فوزًا كاسحًا على نظيره أتليتك بيلباو، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وفاز برشلونة بنتيجة 5-0 على أتليتك بيلباو، بعدما سجل الخماسية كل من: فيران توريس في الدقيقة 22، فيرمين لوبيز في الدقيقة 30، روني بردغجي في الدقيقة 34، رافينيا في الدقيقتين 38، 52.

بهذا الفوز حجز برشلونة مقعده رسميًا في نهائي كأس السوبر الإسباني، بانتظار تحديد منافسه الآخر من مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد التي تقام غدًا الخميس.

برشلونة أتليتك بيلباو كأس السوبر الإسباني

