برشلونة يكتسح أتليتك بيلباو بخماسية في كأس السوبر الإسباني

تمكن فريق برشلونة تحت قيادة هانز فليك، من تحقيق فوزًا كاسحًا على نظيره أتليتك بيلباو، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وفاز برشلونة بنتيجة 5-0 على أتليتك بيلباو، بعدما سجل الخماسية كل من: فيران توريس في الدقيقة 22، فيرمين لوبيز في الدقيقة 30، روني بردغجي في الدقيقة 34، رافينيا في الدقيقتين 38، 52.

بهذا الفوز حجز برشلونة مقعده رسميًا في نهائي كأس السوبر الإسباني، بانتظار تحديد منافسه الآخر من مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد التي تقام غدًا الخميس.

