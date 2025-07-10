كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يحيط الغموض بمستقبل النجم الأرجنتيني بصفوف إنتر ميامي الأمريكي ليونيل ميسي مع اقتراب نهاية تعاقده مع ناديه بنهاية عام 2025.

صحيفة ليكيب الفرنسية ذكرت خلال تقرير لها اليوم الثلاثاء أن مسؤولي أهلي جدة مستعدون لبذل أي شيء لإقناع ميسي للتوقيع على عقود الانضمام لهم.

وبدأ ممثلوا النادي الأهلي في التواصل مع فريق عمل ميسي بحسب التقرير الفرنسي ذاته.

ميسي الذي يرتبط بعقد كسفير لهيئة السياحية السعودية يستمع كذلك لمحادثات مسؤولي إنتر ميامي معه لتجديد التعاقد.

ويثق مسؤولو النادي الأمريكي بحسب تقرير نشرته شبكة ذا أثليتك اليوم في قدرتهم على تجديد التعاقد مع ميسي صاحب الـ 38 عاماً.

"البرغوث"ـ كما يُلقب ـ كان قد انضم لصفوف إنتر ميامي خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2023/24 قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وشارك ميسي بقميص إنتر ميامي خلال موسم 24/25 بـ 25 مباراة في مختلف المسابقات بما في ذلك كأس العالم للأندية سجل خلالها 18 هدفًا وصنع 7 أهداف لزملائه.