كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

"الناديان يسعيان لحسم الأمر".. غموض حول مستقبل ميسي مع إنتر ميامي

03:03 ص الخميس 10 يوليو 2025
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    ميسي
  • عرض 19 صورة
    ميسي
  • عرض 19 صورة
    ميسي يحصل على بطاقة صفراء
  • عرض 19 صورة
    إصابة ميسي
  • عرض 19 صورة
    ميسي (1)
  • عرض 19 صورة
    احتفال ليونيل ميسي بهدفه في بورتو (1)
  • عرض 19 صورة
    ميسي لاعب إنتر ميامي
  • عرض 19 صورة
    احتفال ليونيل ميسي بهدفه في بورتو (6)
  • عرض 19 صورة
    لحظة تسجيل ميسي من ضربة حرة
  • عرض 19 صورة
    احتفال ليونيل ميسي بهدفه في بورتو (5)
  • عرض 19 صورة
    ليونيل ميسي
  • عرض 19 صورة
    احتفال ليونيل ميسي بهدفه في بورتو (3)
  • عرض 19 صورة
    احتفال لاعبي إنتر ميامي الأمريكي بميسي
  • عرض 19 صورة
    احتفال ليونيل ميسي (1)
  • عرض 19 صورة
    ليونيل ميسي (1)
  • عرض 19 صورة
    ليونيل ميسي (1)
  • عرض 19 صورة
    احتفال ميسي بهدف في مرمى بورتو (1)
  • عرض 19 صورة
    ميسي أثناء تنفيذ الركلة الحرة، الذي أحرز منها الهدف الثاني لإنتر ميامي (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يحيط الغموض بمستقبل النجم الأرجنتيني بصفوف إنتر ميامي الأمريكي ليونيل ميسي مع اقتراب نهاية تعاقده مع ناديه بنهاية عام 2025.

صحيفة ليكيب الفرنسية ذكرت خلال تقرير لها اليوم الثلاثاء أن مسؤولي أهلي جدة مستعدون لبذل أي شيء لإقناع ميسي للتوقيع على عقود الانضمام لهم.

وبدأ ممثلوا النادي الأهلي في التواصل مع فريق عمل ميسي بحسب التقرير الفرنسي ذاته.

ميسي الذي يرتبط بعقد كسفير لهيئة السياحية السعودية يستمع كذلك لمحادثات مسؤولي إنتر ميامي معه لتجديد التعاقد.

ويثق مسؤولو النادي الأمريكي بحسب تقرير نشرته شبكة ذا أثليتك اليوم في قدرتهم على تجديد التعاقد مع ميسي صاحب الـ 38 عاماً.

"البرغوث"ـ كما يُلقب ـ كان قد انضم لصفوف إنتر ميامي خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2023/24 قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وشارك ميسي بقميص إنتر ميامي خلال موسم 24/25 بـ 25 مباراة في مختلف المسابقات بما في ذلك كأس العالم للأندية سجل خلالها 18 هدفًا وصنع 7 أهداف لزملائه.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ميسي إنترميامي كأس العالم للأندية أهلي جدة الدوري الأمريكي الدوري السعودي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"سننهي مسيرتك".. الاتحاد الفلسطيني يعلن تعرض لاعبه لتهديدات من الاحتلال

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

الاتحاد الأوروبي يعرض على أعضائه 10 خيارات للتحرك ضد إسرائيل
رسميا| اعتماد القواعد الجديدة لترقية موظفي الدولة.. تعرف على الشروط والحوافز