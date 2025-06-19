كتب - يوسف محمد:

تمكن فريق إنتر ميامي الأمريكي من تحقيق الفوز على حساب نظيره بورتو البرتغالي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وانطلقت صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية.

ويشارك بورتو البرتغالي وإنتر ميامي الأمريكي، في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة كلا من: "الأهلي وبالميراس البرازيلي".

أبرز أحداث مباراة إنتر ميامي وبورتو في كاس العالم للأندية:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 7: حكم اللقاء يحتسب ركلة جزاء لصالح بورتو.

الدقيقة 8: أومورديون يسجل الهدف الأول لبورتو في مرمى إنتر ميامي، من ركلة جزاء.

الدقيقة 20: تسديدة قوية من لاعب إنتر ميامي تصدى لها حارس بورتو.

الدقيقة 26: مخالفة لصالح ميسي في منتصف الملعب.

الدقيقة 27: عرضية من ليونيل ميسي يمسكها حارس بورتو.

الدقيقة 43: تسديدة من لاعب بورتو يتصدى لها حارس إنتر ميامي.

الدقيقة 45: تسديدة قوية من لاعب بورتو ترتطم بالقائم الأيسر لحارس مرمى بالميراس.

الدقيقة 2+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 45: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 48: سيجوفيا يحرز هدف التعادل لإنتر ميامي في مرمى بورتو.

الدقيقة 53: ليونيل ميسي يسجل الهدف الثاني لفريق بالميراس في مرمى بورتو.

الدقيقة 73: عرضية من لاعب بورتو ولكنها تصل في يد حارس مرمى إنتر ميلان.

الدقيقة 75: عرضية خطيرة من لاعب بوترو ولكن حارس إنتر ميامي يخرج الكرة.

الدقيقة 79: تسديدة من لاعب بورتو ولكنها تصطدم بدفاع بورتو وتخرج إلى دربة ركنية.

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 7 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 2+90: تسديدة قوية من لاعب بورتو تصطدم بدفاع بورتو.

الدقيقة 7+90: نهاية المباراة.