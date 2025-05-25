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عائلة صلاح تشهد التاريخ.. ما لم تشاهدة من توزيع جوائز الدوري الإنجليزي الممتاز (صور وفيديوهات)

09:40 م الأحد 25 مايو 2025
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    محمد صلاح مع عائلته
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    آرني سلوت يتسلم ميدالية بطل الدوري الإنجليزي
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    ليفربول يحتفل بالدوري الإنجليزي رقم 20 (9)
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    ليفربول يحتفل بالدوري الإنجليزي رقم 20 (10)
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    ليفربول يحتفل بالدوري الإنجليزي رقم 20 (7)
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    ليفربول يحتفل بالدوري الإنجليزي رقم 20 (6)
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    ليفربول يحتفل بالدوري الإنجليزي رقم 20 (5)
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    محمد صلاح مع جائزتي الهداف والأكثر تمريرا
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    راش يسلم صلاح جائزة هداف الدوري الإنجليزي
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    ليفربول يحتفل بالدوري الإنجليزي رقم 20 (4)
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    ماك اليستر مع لقب الدوري الإنجليزي
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    ليفربول يحتفل بالدوري الإنجليزي رقم 20 (3)
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    محمد صلاح مع جائزتي الهداف والأكثر تمريرا (2)
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    ليفربول يحتفل بالدوري الإنجليزي رقم 20 (8)
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    ألكسندر أرنولد يحتفل بلقب الدوري الإنجليزي (2)
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    آرني سلوت يحتفل بلقب الدوري الإنجليزي (2)
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    ألكسندر أرنولد يحتفل بلقب الدوري الإنجليزي (1)
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    ليفربول يحتفل بالدوري الإنجليزي رقم 20 (2)
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    آرني سلوت يحتفل بلقب الدوري الإنجليزي (1)
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    فان دايك يحتفل بلقب الدوري الإنجليزي
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    ليفربول يحتفل بالدوري الإنجليزي رقم 20 (1)
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كتب - محمد القرش:

شهدت أحداث ما بعد انتهاء مباراة ليفربول وكريستال بالاس التي أقيمت اليوم الأحد، تسليم الجوائز الفردية للاعبي الريدز بجانب ميداليات ولقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتسلم فريق ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز رقم 20 عبر التاريخ، بعد أن حصلوا على الميداليات الذهبية.

والتقط اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية العديد من الصور الجماعية احتفالا باللقب التاريخي.

وبعد الاحتفالات، تسلم محمد صلاح جائزة هداف الدوري الإنجليزي برصيد 29 هدفا، بجانب جائزة الأكثر صناعة برصيد 18 تمريرة حاسمة.

وحرص النجم المصري على التقاط الصور التذكارية هو وزوجته مع ابنتيه، مكة وكيان، حاملا الجائزتين.

وتوج صلاح بجائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة في تاريخه، ليصبح أكثر لاعب في تاريخ البريميرليج حصدا للجائزة معادلا تيري هنري لاعب أرسنال السابق.

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