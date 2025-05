كتب - محمد القرش:

شهدت أحداث ما بعد انتهاء مباراة ليفربول وكريستال بالاس التي أقيمت اليوم الأحد، تسليم الجوائز الفردية للاعبي الريدز بجانب ميداليات ولقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتسلم فريق ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز رقم 20 عبر التاريخ، بعد أن حصلوا على الميداليات الذهبية.

والتقط اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية العديد من الصور الجماعية احتفالا باللقب التاريخي.

The moment we've all been waiting for 🏆❤️ pic.twitter.com/hTRNrpGq8s

— Liverpool FC (@LFC) May 25, 2025