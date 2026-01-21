4 صور للمشجع لومومبا خلال استلامه سيارة "جيتور"

اكتساح العرب.. نتائج اليوم الأول من بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد

تلقي المشجع الكونغولي الشهير بـ "لومومبا"، هدية فاخرة اليوم الأربعاء، من قبل وزارة الرياضة الكونغولية، وذلك تكريمًا له لما قدمه في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقامت وزارة الرياضة الكونغولية بتسليم المشجع الكونغولي لومومبا سيارة فاخرة من طراز "جيتور"، مكافأة له عن كل ما قدمه من تشجيع و تمثيل جمهورية الكونغو الديمقراطية بكأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

وظهر المشجع لومومبا في جميع مباريات الكونغو ببطولة أمم أفريقيا، ولفت الأنظار إليه لتشجيعه المثير للجدل بسبب وقوفه طوال الـ90 دقيقة في مباريات المنتخب.

ولقي المشجع تكريمًا كبيرًا من قبل الجالية الجزائرية في المغرب، بجانب تكليفه بمنصب جديد في بلاده بتعيينه سفيرًا للرياضة في الكونغو.