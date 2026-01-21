ترتيب مجموعة مصر في كأس أفريقيا لكرة اليد

ماذا فعل محمد صلاح بعد عودته إلى ليفربول عقب خسارة أمم أفريقيا؟

"هدفان فقط".. محمد صلاح يقترب من رقم قياسي في دوري أبطال أوروبا

اكتساح العرب.. نتائج اليوم الأول من بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد

تصدر منتخب مصر الأول لكرة اليد، المجموعة الثانية من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد، المقامة في رواندا، خلال الفترة من 21 حتى 31 يناير الحالي.

فوز منتخب مصر على الجابون

استهل منتخب مصر لكرة اليد، النسخة الحالية من بطولة أفريقيا لكرة اليد، بالفوز على الجابون بنتيجة 36-25.

ويسعى منتخب مصر لكرة اليد، صاحب الـ9 ألقاب، للحفاظ على لقبه، إذ أنه توج باللقب في آخر 3 نسخ 2020 و2022 و2024.

ترتيب مجموعة مصر في بطولة أفريقيا لكرة اليد

جاء ترتيب مجموعة مصر في بطولة أفريقيا لكرة اليد، كالآتي:

1 - مصر: نقطتان

2 - أنجولا: نقطتان

3 - الجابون: من دون نقاط

4 - أوغندا: من دون نقاط

اقرأ أيضًا:

"إعادة نص مليار".. الزمالك تصحيح الأوضاع مع المستثمرين بعد سحب الأرض



"مفيش ببلاش".. قرار حاسم من الزمالك بشأن رحيل ناصر منسي للاتحاد السكندري







