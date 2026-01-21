مباريات الأمس
ترتيب مجموعة مصر في كأس أفريقيا لكرة اليد

كتب : هند عواد

05:14 م 21/01/2026
تصدر منتخب مصر الأول لكرة اليد، المجموعة الثانية من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد، المقامة في رواندا، خلال الفترة من 21 حتى 31 يناير الحالي.

فوز منتخب مصر على الجابون

استهل منتخب مصر لكرة اليد، النسخة الحالية من بطولة أفريقيا لكرة اليد، بالفوز على الجابون بنتيجة 36-25.

ويسعى منتخب مصر لكرة اليد، صاحب الـ9 ألقاب، للحفاظ على لقبه، إذ أنه توج باللقب في آخر 3 نسخ 2020 و2022 و2024.

ترتيب مجموعة مصر في بطولة أفريقيا لكرة اليد

جاء ترتيب مجموعة مصر في بطولة أفريقيا لكرة اليد، كالآتي:

1 - مصر: نقطتان

2 - أنجولا: نقطتان

3 - الجابون: من دون نقاط

4 - أوغندا: من دون نقاط

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصر والجابون منتخب مصر لكرة اليد كأس إفريقيا لكرة اليد بطولة أفريقيا لكرة اليد

