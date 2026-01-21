بينهم مصر.. أعلى تصنيف لمنتخبات أفريقيا في تاريخ فيفا

شهد تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عبر تاريخه حضورًا لافتًا لعدد من المنتخبات الأفريقية في المراكز المتقدمة، حيث تصدرت نيجيريا القائمة كأفضل إنجاز أفريقي بالوصول إلى المركز الخامس عام 1994.

وجاء المنتخب المغربي في المركز الثاني أفريقيًا بعدما بلغ المركز الثامن عالميًا عام 2026، يليه المنتخب المصري الذي وصل إلى المركز التاسع في تصنيف عام 2010.

وحلت الكاميرون وكوت ديفوار والسنغال في المركز الثاني عشر عالميًا خلال أعوام مختلفة، إذ حققت الكاميرون هذا التصنيف في 2003، وكوت ديفوار في 2013، بينما بلغته السنغال في 2026.

وسجلت غانا وتونس حضورًا مميزًا بالوصول إلى المركز الرابع عشر عالميًا، حيث حققت غانا ذلك عام 2007، فيما جاء أفضل تصنيف لتونس في عام 2018.

وأكملت زامبيا والجزائر القائمة بوصولهما إلى المركز الخامس عشر عالميًا، إذ حققت زامبيا هذا الإنجاز في 1996، بينما بلغته الجزائر في عام 2014.

