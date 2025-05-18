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وفاة بالسرطان.. ماقصة "تيفو" جماهير كريستال بالاس الخالدة منذ 14 عامًا؟

02:59 م الأحد 18 مايو 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    تيفو كريستال بالاس
  • عرض 6 صورة
    تيفو كريستال بالاس
  • عرض 6 صورة
    تيفو كريستال بالاس
  • عرض 6 صورة
    تيفو كريستال بالاس
  • عرض 6 صورة
    تيفو كريستال بالاس
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كتب- محمد عبدالهادي:

خطفت جماهير كريستال بالاس الأنظار بتيفو استثنائي خلال نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر سيتي، في المباراة التي أقيمت مساء أمس السبت، على ملعب ويمبلي.

رفعت الجماهير صورة لرجل يحمل طفلين ويحتضنهما، ولكن مالا يعلمه الجميع أن وراء هذا الصورة قصة إنسانية مؤثرة خالدة منذ 12 عامًا.

ما قصة تيفو جماهير كريستال بالاس؟

الصورة التي ظهرت على التيفو لم تكن لأسطورة كروية أو لحظة تتويج، بل كانت لمشجع عادي يحتضن طفليه بعد هدف الفوز الذي سجله فريقه عام 2011 أمام مانشستر يونايتد، وهي لحظة وثّقتها الكاميرات حينها وأصبحت رمزًا للحب والانتماء.

لكن ما لا يعرفه كثيرون أن الأب، بطل تلك اللحظة، توفي في عام 2017 بعد صراع مع مرض السرطان، تاركًا خلفه ذكرى لا تُنسى لأبنائه ومشجعي كريستال بالاس.

وفي لفتة إنسانية مؤثرة، حينما قررت جماهير كريستال بالاس أن تختار "تيفو" لتلك المباراة المهمة في نهائي كأس الاتحاد ضد مانشستر سيتي، اختاروا أن يكون لهذا المشجع تكريمًا لتلك الصورة ولروح الأب الراحل.

المشهد ازداد تأثيرًا حين حضر الأبناء المباراة دون علمهم بأن التيفو خُصّص لتكريم والدهم، ولحظة مشاهدتهم للصوره بالمدرجات غلبهم البكاء لهذا المشهد المؤثر.

ولأن القصص الجميلة لا تكتمل إلا بنهاية سعيدة، توج كريستال بالاس بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي لأول مرة في تاريخه، ليُصبح التيفو أفضل تكريم لتلك الصورة المحملة بالوفاء.

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