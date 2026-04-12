كشف مصدر بالنادي الأهلي، تبعات الأزمة الأخيرة مع اتحاد الكرة، بعد فشل عقد جلسة اليوم الأحد، لاستماع محادثة الفار في مباراة سيراميكا بالدوري.

وشهد صباح اليوم الأحد، حضور وفد من النادي الأهلي بقيادة سيد عبدالحفيظ، لمقر اتحاد الكرة المصري، لحضور جلسة الاستماع لكنها لم تتم، وغادر الوفد دون اكتمال الجلسة.

أول تحرك من الأهلي بعد فشل اكتمال جلسة الاستماع

أكد مصدر مطلع بالنادي الأهلي، في تصريحات خاصة لمصراوي أن النادي الأهلي ينوي عقد جلسة طارئة لمناقشة ما حدث في اتحاد الكرة اليوم.

وأوضح المصدر: " سيد عبدالحفيظ سيقوم بعمل تقرير لما حدث اليوم في اتحاد الكرة، ومناقشته في جلسة طارئة لمجلس الإدارة".

وأشار المصدر إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي ينوي التصعيد على خلفية تلك الأحداث، للحفاظ على حقوقه.

