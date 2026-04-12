قررت محكمة جنح العجوزة بالجيزة تأجيل جلسة محاكمة طبيب تجميل شهير بمنطقة المهندسين، في واقعة اتهامه بالتسبب في وفاة “عروس حلوان”، المهندسة إسراء كرم، داخل عيادته، نتيجة تلقيها حقنة فيلر قبل زفافها، وذلك إلى جلسة 26 أبريل الجاري للاطلاع والقرار.

واستمعت هيئة المحكمة إلى فريق دفاع أسرة المجني عليها، والذي طالب بإعادة أوراق الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها، باعتبار أن الواقعة تُشكل جناية وليست جنحة، وفقًا لنص المادة 236 من قانون العقوبات، باعتبارها ضربًا أفضى إلى الموت نتيجة إعطاء مواد ضارة أدت إلى الوفاة مع علم الطبيب بذلك، وليس مجرد إهمال طبي.

"حقنة فيلر" تعيد قضية عروس حلوان للمحكمة.. وتأجيل جديد



واستند دفاع أسرة "عروس حلوان" في طلباته إلى تقرير الطب الشرعي، الذي أكد أن المادة التي تم حقن المجني عليها بها (فيلر) غير مقيدة بهيئة الدواء المصرية وغير مسجلة بوزارة الصحة، واعتبرها مواد مغشوشة وضارة، وهي السبب المباشر في وفاة المجني عليها.

وأضاف الدفاع أن التقرير الطبي أثبت أن الطبيب غير مختص بإجراء هذا النوع من الإجراءات، موضحًا أن العملية تمت داخل غرفة غير مخصصة للعمليات، ودون وجود طبيب تخدير.

كواليس صادمة في محاكمة طبيب تجميل متهم بقتل عروس قبل زفافها

كما دفع محامي ورثة المجني عليها بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى، استنادًا إلى المادة 109 من قانون المرافعات، باعتبار أن الاختصاص النوعي من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفته، ويجوز إبداؤه في أي مرحلة من مراحل الدعوى.

في المقابل، قررت النيابة العامة إحالة الطبيب إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامه بالتسبب عن طريق الخطأ في وفاة “عروس حلوان”.

طعنتان بالصدر.. لماذا قتل عامل شقيقته في منزل العيلة بالجيزة؟

النيابة العامة تطلق خدمة إلكترونية لتتبع الهواتف المفقودة والمسروقة

كيف أوقع خربوش بالوجه "مندوب بولاق" في كمين المباحث وما سر "الديون"؟