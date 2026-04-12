إعلان

حنقة فيلر أنهت العروسة قبل الفرح .. قرار من المحكمة في قضية "عروس حلوان"

كتب : رمضان يونس

02:26 م 12/04/2026 تعديل في 02:27 م

حنقة فيلر أنهت العروسة قبل الفرح

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت محكمة جنح العجوزة بالجيزة تأجيل جلسة محاكمة طبيب تجميل شهير بمنطقة المهندسين، في واقعة اتهامه بالتسبب في وفاة “عروس حلوان”، المهندسة إسراء كرم، داخل عيادته، نتيجة تلقيها حقنة فيلر قبل زفافها، وذلك إلى جلسة 26 أبريل الجاري للاطلاع والقرار.

واستمعت هيئة المحكمة إلى فريق دفاع أسرة المجني عليها، والذي طالب بإعادة أوراق الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها، باعتبار أن الواقعة تُشكل جناية وليست جنحة، وفقًا لنص المادة 236 من قانون العقوبات، باعتبارها ضربًا أفضى إلى الموت نتيجة إعطاء مواد ضارة أدت إلى الوفاة مع علم الطبيب بذلك، وليس مجرد إهمال طبي.

واستند دفاع أسرة "عروس حلوان" في طلباته إلى تقرير الطب الشرعي، الذي أكد أن المادة التي تم حقن المجني عليها بها (فيلر) غير مقيدة بهيئة الدواء المصرية وغير مسجلة بوزارة الصحة، واعتبرها مواد مغشوشة وضارة، وهي السبب المباشر في وفاة المجني عليها.

وأضاف الدفاع أن التقرير الطبي أثبت أن الطبيب غير مختص بإجراء هذا النوع من الإجراءات، موضحًا أن العملية تمت داخل غرفة غير مخصصة للعمليات، ودون وجود طبيب تخدير.

كما دفع محامي ورثة المجني عليها بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى، استنادًا إلى المادة 109 من قانون المرافعات، باعتبار أن الاختصاص النوعي من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفته، ويجوز إبداؤه في أي مرحلة من مراحل الدعوى.

في المقابل، قررت النيابة العامة إحالة الطبيب إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامه بالتسبب عن طريق الخطأ في وفاة “عروس حلوان”.

"آي صاغة": الذهب يتحرك بصعود حذر في مصر وعيار 21 يربح 45 جنيها خلال أسبوع
اقتصاد

"آي صاغة": الذهب يتحرك بصعود حذر في مصر وعيار 21 يربح 45 جنيها خلال أسبوع
ما السر الخفي وراء اللون الأصفر لأغلب الشخصيات الكرتونية؟- ستفاجئك الإجابة
علاقات

ما السر الخفي وراء اللون الأصفر لأغلب الشخصيات الكرتونية؟- ستفاجئك الإجابة
الأعلى للإعلام يحظر نشر مقاطع حادث الإسكندرية ويمنع ذكر اسم المتوفاة
أخبار مصر

الأعلى للإعلام يحظر نشر مقاطع حادث الإسكندرية ويمنع ذكر اسم المتوفاة
ضغوط نفسية واجتماعية .. محامي سيدة سموحة يكشف تفاصيل عن حياتها ونزاعاتها
أخبار المحافظات

ضغوط نفسية واجتماعية .. محامي سيدة سموحة يكشف تفاصيل عن حياتها ونزاعاتها
تحذير لـ5 أبراج بسبب وجود القمر ببرج الدلو.. خسائر مالية وقرارات صعبة
علاقات

تحذير لـ5 أبراج بسبب وجود القمر ببرج الدلو.. خسائر مالية وقرارات صعبة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

يحرق "أمريكا أولًا".. كيف أصابت "لعنة إيران" ترامب في الداخل؟
طقس شم النسيم.. الأرصاد تنصح بارتداء هذه الملابس غدًا
تفاصيل إنهاء سيدة حياتها قفزًا من الطابق الـ13 في "بث مباشر" بالإسكندرية