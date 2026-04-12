انشغل الرأي العام خلال الساعات الماضية بواقعة سيدة الإسكندرية، التي أقدمت على إنهاء حياتها بالقفز من الطابق الثالث عشر بأحد الأبراج السكنية في منطقة سموحة بمحافظة الإسكندرية أثناء بث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل اللحظات الأخيرة للبلوجر بسنت سليما

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو يوثق اللحظات الأخيرة للسيدة، حيث ظهرت واقفة على شرفة منزلها موجهة رسالة وداع قالت فيها: "خلوا بالكم من ولادي"، قبل أن تقدم على إنهاء حياتها، في واقعة أثارت حالة واسعة من الصدمة والتفاعل.

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي، إن حالة السيدة لا يمكن تصنيفها كاكتئاب تقليدي، مرجحا أنها كانت تعاني من اضطراب نفسي حاد مصحوب باندفاعية وضغط نفسي شديد.

وأوضح "فرويز" في تصريحات لـ"مصراوي" أنها لم تكن في حالة اكتئاب بقدر ما كانت في حالة توتر نفسي شديد ورغبة في إيصال رسالة بطريقة خاطئة، مشيرا إلى أن المنشور الذي كتبته على فسيبوك توحي بالهروب من مواجهة مشكلة حياتية.

وأضاف أن الضغوط الحياتية والمشكلات المادية أو الاجتماعية لا يمكن أن تكون مبررا لإنهاء الحياة، مؤكدا أن الانتحار لا ينهي المشكلة بل يخلق أزمات أعمق وأكثر تعقيدا للأسرة والمحيطين.

وشدد أستاذ الطب النفسي على أن بعض حالات الانتحار ترتبط باضطرابات وجدانية حادة تستدعي التدخل الطبي الفوري داخل المستشفيات المتخصصة، وليس التعامل معها في إطار منزلي أو فردي.

أهمية اللجوء إلى الدعم النفسي عند التعرض لأزمات نفسية

ودعا "فرويز" إلى ضرورة اللجوء إلى الدعم النفسي عند التعرض لأزمات حادة، سواء عبر مختصين أو أشخاص موثوقين، مؤكدا أن المشكلة دائما لها حلول متعددة إذا تم النظر إليها من زوايا مختلفة.

وأشار إلى أن الضغوط النفسية قد تؤدي إلى ما وصفه بـ"انغلاق الإدراك" لدى بعض المرضى، ما يجعلهم غير قادرين على رؤية الحلول المتاحة، مضيفا أن التدخل السريع من محيط الشخص يمكن أن يحدث فارقا حاسما في إنقاذ حياته.

واختتم بأن جميع الأزمات، مهما بلغت درجة تعقيدها، تظل قابلة للحل، داعيا إلى تعزيز ثقافة الدعم النفسي والتدخل المبكر في المجتمع.

