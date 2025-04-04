كتب - يوسف محمد:

يلاقي فريق نيس الفرنسي اليوم نظيره نانت، في إطار منافسات بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 28 بطولة الدوري الفرنسي.

وشهد تشكيل فريق نيس، تواجد المدافع المصري محمد عبد المنعم من بداية المباراة، فيما يجلس مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر على مقاعد بدلاء نانت في المباراة.

وجاء تشكيل فريق نيس للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: مارسين بولكا

خط الدفاع: محمد عبد المنعم، مويس بومبيتو ويوسف ندايشيمي.

خط الوسط: علي العبدي، هشام بوداوي، بابلو روساريو وجوناتان كلوس.

الهجوم: جيريمي بوجا، محمد تشو وجايتان لابورد.

وعلى الجانب الآخر جاء تشكيل فريق نانت كالتالي:

حراسة المرمى: لوبيز.

خط الدفاع: كلفين أميان، ساديو سو، نيكولا بالوا ونيكولا كوزا.

خط الوسط: سوبرا توماس، دوجلاس أجوستو ولروا لويس.

خط الهجوم: ميشيل ألبين، ميشاك إيليا وموسيس سيمون.

ويحتل فريق نيس المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 47 نقطة جمعهم من 27 مباراة بالمسابقة، فيما يأتي فريق نانت في المركز الـ13 بجدول الترتيب برصيد 27 نقطة جمعهم من نفس عدد المباريات.

أقرأ أيضًا:

بينهم لاعب الأهلي.. أشهر اللاعبين الذين امتلكوا أندية كرة قدم

مع ميسي أم رونالدو.. دي بروين إلى أين بعد الرحيل عن مانشستر سيتي؟