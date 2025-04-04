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"موقف عبد المنعم ومصطفى محمد".. التشكيل الرسمي لمباراة نيس ونانت بالدوري الفرنسي

08:31 م الجمعة 04 أبريل 2025
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  • عرض 17 صورة
    علي العابدي ومحمد عبد المنعم (4)
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    علي العابدي ومحمد عبد المنعم (1)
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    علي العابدي ومحمد عبد المنعم (3)
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    محمد عبد المنعم لاعب فريق نيس
  • عرض 17 صورة
    محمد عبد المنعم لاعب نيس الفرنسي
  • عرض 17 صورة
    محمد عبد المنعم لاعب نيس
  • عرض 17 صورة
    محمد عبد المنعم
  • عرض 17 صورة
    محمد عبد المنعم
  • عرض 17 صورة
    محمد عبد المنعم
  • عرض 17 صورة
    محمد عبد المنعم
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كتب - يوسف محمد:

يلاقي فريق نيس الفرنسي اليوم نظيره نانت، في إطار منافسات بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 28 بطولة الدوري الفرنسي.

وشهد تشكيل فريق نيس، تواجد المدافع المصري محمد عبد المنعم من بداية المباراة، فيما يجلس مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر على مقاعد بدلاء نانت في المباراة.

وجاء تشكيل فريق نيس للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: مارسين بولكا

خط الدفاع: محمد عبد المنعم، مويس بومبيتو ويوسف ندايشيمي.

خط الوسط: علي العبدي، هشام بوداوي، بابلو روساريو وجوناتان كلوس.

الهجوم: جيريمي بوجا، محمد تشو وجايتان لابورد.

وعلى الجانب الآخر جاء تشكيل فريق نانت كالتالي:

حراسة المرمى: لوبيز.

خط الدفاع: كلفين أميان، ساديو سو، نيكولا بالوا ونيكولا كوزا.

خط الوسط: سوبرا توماس، دوجلاس أجوستو ولروا لويس.

خط الهجوم: ميشيل ألبين، ميشاك إيليا وموسيس سيمون.

ويحتل فريق نيس المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 47 نقطة جمعهم من 27 مباراة بالمسابقة، فيما يأتي فريق نانت في المركز الـ13 بجدول الترتيب برصيد 27 نقطة جمعهم من نفس عدد المباريات.

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مصطفى محمد وعبد المنعم الدوري الفرنسي موعد مباراة نانت ونيس مباراة نيس ونانت التشكيل الرسمي لمباراة نيس ونانت
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