كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت السنوات الأخيرة الماضية، اتجاهاً كبيرًا لدي العديد من رجال الأعمال والنجوم في دخول عالم الاستثمار بكرة القدم من خلال شراء أسهم وملكية العديد من الأندية الأوروبية، وكان آخرهم اليوتيوبر المصري الشهير مروان سري.

وقبل مروان سري، هناك أسماء بارزة من مصر، السعودية، والإمارات سجلت حضورًا قويًا في الدوريات الأوروبية، ونجحت في تغيير ملامح أنديتها بفضل خطط طموحة ورؤى طويلة الأمد.

أبرز 5 ملاك عرب ومصريين للأندية الأوروبية

ناصف ساويرس – أستون فيلا (إنجلترا)

في عام 2018، استحوذ رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس على حصة الأغلبية في نادي أستون فيلا الإنجليزي بالشراكة مع الأمريكي ويس إدينز.

شكلت هذه الصفقة نقطة تحول في تاريخ النادي، حيث ساعدت الاستثمارات الضخمة في عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وتحقيق أرباح مالية لأول مرة منذ عقود.

تركي آل الشيخ – ألميريا (إسبانيا)

رئيس هيئة الترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، اقتحم المشهد الأوروبي في 2019 باستحواذه على نادي ألميريا الإسباني.

وأطلق مشروعات تطويرية على مستوى البنية التحتية والأكاديميات، مع رؤية واضحة تهدف لوضع النادي في مصاف الفرق الكبرى في الليجا.

الشيخ منصور بن زايد – مانشستر سيتي (إنجلترا)

واحدة من أنجح الاستثمارات في تاريخ كرة القدم الحديثة، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان امتلك نادي مانشستر سيتي عام 2008، وحوله إلى قوة ضاربة على الصعيدين المحلي والدولي.

النادي حصد عشرات الألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا في 2023، وأصبح نواة لمجموعة "City Football Group" التي تضم أندية في قارات مختلفة.

الأمير عبد الله بن مساعد – شيفيلد يونايتد (إنجلترا)

في 2019، أصبح الأمير عبد الله بن مساعد المالك الكامل لنادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي بعد حسم نزاع قضائي مع شريكه السابق.

الأمير عبد الله يُعرف بشغفه بالرياضة، وسبق أن تولى رئاسة الهيئة العامة للرياضة في السعودية، كما يملك حصصًا في أندية أوروبية أخرى.

محمد الفايد – فولهام (إنجلترا)

الراحل محمد الفايد، رجل الأعمال المصري الشهير، امتلك نادي فولهام من 1997 حتى 2013.

خلال فترته، صعد النادي إلى الدوري الممتاز، وشارك في الدوري الأوروبي، وكان قريبًا من التتويج بلقبه عام 2010، بعد وصوله للنهائي.

ناصر الخليفي – باريس سان جيرمان (فرنسا)

واحد من أبرز الوجوه العربية في الكرة العالمية، يقود نادي باريس سان جيرمان منذ 2011 بعد استحواذ شركة "قطر للاستثمارات الرياضية" عليه.

الخليفي حوّل النادي إلى قوة أوروبية عملاقة، وجلب أسماء كبرى في فترة من الفترات مثل ميسي ونيمار ومبابي، وفرض الهيمنة المحلية الكاملة على الدوري الفرنسي.

مروان سري – داجنهام آند ريدبريدج (إنجلترا)

أحدث المنضمين إلى قائمة العرب المالكين للأندية الأوروبية هو اليوتيوبر المصري مروان سري، الذي تصدر المشهد الرياضي بعد انضمامه إلى مجموعة ملاك نادي "داجنهام آند ريدبريدج" في دوري الدرجة الخامسة الإنجليزي.