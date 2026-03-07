تضارب بشأن حركة الرحلات من وإلى دبي بعد اعتراض ضربة إيرانية

أ ب

تتضارب الأنباء بشأن حركة الطيران من وإلى دبي، بعد حادث أمني وقع في وقت مبكر من صباح اليوم.

وأعلنت دولة الإمارات اعتراض ضربة إيرانية أخرى خلال الساعات الأولى من اليوم. وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، عبر منصة "إكس"، أن الحادث كان "بسيطًا"، موضحًا أن بعض الحطام سقط دون تسجيل أي إصابات.

كما نفى المكتب التقارير المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تحدثت عن تأثر مطار دبي الدولي بالحادث.

طيران الإمارات تستأنف عملياتها بعد ظهر اليوم السبت pic.twitter.com/NFK40UGVJ3 — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 7, 2026

وكان مطار دبي الدولي قد أعلن خلال الساعة الماضية تعليق عملياته مؤقتًا، قبل أن يؤكد لاحقًا بدء استئناف جزئي للرحلات.

وفي السياق نفسه، أعلنت شركة طيران الإمارات استئناف عملياتها، داعية المسافرين الذين لديهم رحلات اليوم إلى التوجه إلى المطار.

كما أعاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي نشر بيان الشركة بشأن استئناف الرحلات.