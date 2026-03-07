إعلان

تضارب بشأن حركة الرحلات من وإلى دبي بعد اعتراض ضربة إيرانية

كتب : مصراوي

12:26 م 07/03/2026

الخطوط الجوية الاماراتية

تتضارب الأنباء بشأن حركة الطيران من وإلى دبي، بعد حادث أمني وقع في وقت مبكر من صباح اليوم.

وأعلنت دولة الإمارات اعتراض ضربة إيرانية أخرى خلال الساعات الأولى من اليوم. وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، عبر منصة "إكس"، أن الحادث كان "بسيطًا"، موضحًا أن بعض الحطام سقط دون تسجيل أي إصابات.

كما نفى المكتب التقارير المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تحدثت عن تأثر مطار دبي الدولي بالحادث.

وكان مطار دبي الدولي قد أعلن خلال الساعة الماضية تعليق عملياته مؤقتًا، قبل أن يؤكد لاحقًا بدء استئناف جزئي للرحلات.

وفي السياق نفسه، أعلنت شركة طيران الإمارات استئناف عملياتها، داعية المسافرين الذين لديهم رحلات اليوم إلى التوجه إلى المطار.

كما أعاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي نشر بيان الشركة بشأن استئناف الرحلات.

إيران وأمريكا حرب إيران الحرب على الخليج الإمارات مطار دبي

