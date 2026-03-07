إعلان

ارتفاع أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : ميريت نادي

12:21 م 07/03/2026

أسعار البيض

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع متوسط سعر كرتونة البيض، خلال تعاملات اليوم الجمعة 7-3-2026، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 148.34 جنيه، بزيادة 5.96 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 156.5 جنيه، بزيادة 4.8 جنيه.

اقرا أيضا:

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات السبت

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار البيض البيض البلدي البيض الأبيض

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل تناول الترمس يسبب الإمساك؟
سفرة رمضان

هل تناول الترمس يسبب الإمساك؟
"عمل عدواني غير مبرر".. إيران ترد على دعوة الأمم المتحدة بشأن وقف القتال
شئون عربية و دولية

"عمل عدواني غير مبرر".. إيران ترد على دعوة الأمم المتحدة بشأن وقف القتال
الإمارات: تعليق العمليات بشكل مؤقت في مطار دبي الدولي
شئون عربية و دولية

الإمارات: تعليق العمليات بشكل مؤقت في مطار دبي الدولي
الداخلية تضبط أكثر من 4 ملايين جنيه عملات أجنبية و11 طن دقيق خلال 24 ساعة
حوادث وقضايا

الداخلية تضبط أكثر من 4 ملايين جنيه عملات أجنبية و11 طن دقيق خلال 24 ساعة
كيف يواجه الإنسان القلق من المستقبل؟.. عمرو الورداني يوضح الطريق إلى اليقين
جنة الصائم

كيف يواجه الإنسان القلق من المستقبل؟.. عمرو الورداني يوضح الطريق إلى اليقين

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تحذر: شبورة مائية ورياح نشطة تضرب البلاد حتى الخميس
التوترات الإقليمية.. اضطراب الطيران يربك خطط عودة المصريين مع نهاية رمضان