أصدر جهاز حماية المستهلك بيانًا بشأن رصد عيب تصنيعي في الوسائد الهوائية "تاكاتا" يُشكل خطرًا على قائدي السيارات، بالتنسيق مع شركة المنصور للسيارات وكيل العلامة التجارية "أوبل - OPEL"، والتي أعلنت عن حملة استدعاء تشمل سيارات أوبل المنتجة خلال الفترة من 2007 وحتى 2019.

وأشار البيان إلى أن الجهاز يهيب بجميع مالكي السيارات المشمولة في الحملة التوجه فورًا إلى مراكز الخدمة المعتمدة على مستوى الجمهورية لإجراء التغيير المجاني للوسائد الهوائية، بالإضافة إلى تغيير الزيت وفلتر الزيت دون أي رسوم إضافية، وذلك عبر الحجز المسبق لتنظيم العمل، والتواصل مع الخط الساخن للشركة 16424، أو التحقق من رقم الشاسيه عبر الموقع الرسمي recall.stellantis.com.

وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذا الإجراء يأتي في إطار الدور الرقابي للجهاز وحرصه على سلامة المواطنين، وذلك بعد تلقي إخطار رسمي من الشركة المالكة بوجود العيب الذي قد يعرض حياة قائدي المركبات للخطر عند القيادة ببعض الطرازات محل الاستدعاء.

وأوضح البيان، أن الشركة نفذت حملة الاستدعاء، وأخطرت الجهاز بكافة التفاصيل الفنية والإجراءات التصحيحية المعتمدة، بما يضمن سرعة التعامل مع العيب وحماية حقوق المستهلكين، مع الالتزام بالمواصفات القياسية المعتمدة، وفي إطار زمني مناسب يضمن انتظام استخدام المركبات.

وشدد الجهاز، على استمراره في المتابعة الدقيقة لمثل هذه الحالات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المستهلكين وضمان سلامتهم، وفقًا لأحكام القانون رقم 181 لسنة 2018، وخاصة المواد المتعلقة بسلامة وجودة السلع والخدمات المتداولة في السوق المصري، والتي تلزم الموردين بالإبلاغ الفوري عن أي مخاطر محتملة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية فور اكتشاف أية عيوب.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد تحذر: شبورة مائية ورياح نشطة تضرب البلاد حتى الخميس



