تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ خطتها لتأمين استقرار التغذية الكهربائية خلال فصل الصيف المقبل، من خلال تدعيم الشبكة القومية بقدرات إضافية تصل إلى 2500 ميجاوات، في إطار الاستعداد لمواجهة زيادة الأحمال وضمان استمرارية الخدمة.

وكشف مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر، الانتهاء من إطلاق التيار الكهربائي على عدد من محطات المحولات الجديدة، من بينها محطات الحوامدية وجرزا والبدرشين بمحافظة الجيزة، إلى جانب محطة الزقازيق، وذلك بهدف دعم الشبكة وتحسين جودة التغذية الكهربائية بالمناطق المختلفة.

وتستهدف هذه الإجراءات توفير مصادر تغذية بديلة وتقوية الشبكة القومية، بما يضمن سرعة التعامل مع أي أعطال أو طوارئ قد تطرأ، وتلاشي حدوث انقطاعات في التيار الكهربائي، خاصة مع ارتفاع معدلات الاستهلاك خلال أشهر الصيف.

وأكد المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، أن خطة الوزارة تشمل رفع كفاءة الشبكات القائمة والتوسع في إنشاء محطات محولات جديدة، بما يعزز قدرة الشبكة القومية على استيعاب الأحمال المتزايدة وتحقيق استقرار واستدامة التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية.

وشدد على أنه لا توجد نية لتطبيق تخفيف الأحمال خلال صيف 2026، في ظل توافر كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات إنتاج وتوليد الكهرباء، إلى جانب تأمين شحنات الغاز الطبيعي المطلوبة لضمان استمرار عمل المحطات بكامل طاقتها وتلبية احتياجات الشبكة القومية من الكهرباء.

