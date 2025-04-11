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كريستيانو رونالدو يقتحم عالم السينما (فيديو)

10:55 ص الجمعة 11 أبريل 2025
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    كريستيانو رونالدو لاعب النصر
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    أحمد الجفالي ضد كريستيانو رونالدو والنصر السعودي (5)
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    أحمد الجفالي ضد كريستيانو رونالدو والنصر السعودي (4)
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كتبت-هند عواد:

أعلن البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، الدخول إلى عالم السينما، بإطلاق ستديو أفلام مشترك مع المخرج البريطاني ماثيو فون، ويحمل اسم "UR•MARV".

ونشر رونالدو مقطع فيديو ترويجي للاستديو، عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس"، وكتب: "وأكشن، يسعدني الإعلان عن UR•MARV، ستوديو الأفلام الجديد الخاص بي مع ماثيو فون، ونتطلع بشوق لإطلاعكم على فيلمنا الأول. قريبًا".

ويهدف رونالدو لدمج التكنولوجيا الحديثة بسرد القصص بأسلوب مبتكر، من خلال الاستديو الجديد، وفقا لما أعلنه في بيان رسمي.

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