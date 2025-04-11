كريستيانو رونالدو يقتحم عالم السينما (فيديو)

كتبت-هند عواد:

أعلن البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، الدخول إلى عالم السينما، بإطلاق ستديو أفلام مشترك مع المخرج البريطاني ماثيو فون، ويحمل اسم "UR•MARV".

ونشر رونالدو مقطع فيديو ترويجي للاستديو، عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس"، وكتب: "وأكشن، يسعدني الإعلان عن UR•MARV، ستوديو الأفلام الجديد الخاص بي مع ماثيو فون، ونتطلع بشوق لإطلاعكم على فيلمنا الأول. قريبًا".

... and action! I'm excited to announce UR•MARV, my new film studio with Matthew Vaughn, and can't wait to tell you about our first movie. Coming soon! pic.twitter.com/gr8Lffhom3 — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) April 11, 2025

ويهدف رونالدو لدمج التكنولوجيا الحديثة بسرد القصص بأسلوب مبتكر، من خلال الاستديو الجديد، وفقا لما أعلنه في بيان رسمي.

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