يواصل نادي إنتر ميلان الإيطالي متابعة سوق الانتقالات بحثا عن تدعيم مركز حراسة المرمى، ويبرز اسم الأوكراني "أندري لونين" حارس مرمى "ريال مدريد" الإسباني ضمن الخيارات التي تدرسها إدارة النادي.

إنتر ميلان يدرس ضم أندري لونين

أفادت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" أن إنتر ميلان يضع الحارس الأوكراني "أندري لونين" ضمن الأسماء المرشحة لتدعيم مركز حراسة المرمى خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لما أشارت إليه تقارير سابقة، فإن إنتر يضع الحارس "جولييلمو فيكاريو" لاعب "توتنهام" على رأس أولوياته ليكون خليفة للحارس السويسري "يان سومر" بداية من الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن إدارة إنتر تضع "أندري لونين" خيارًا بديلًا في حال تعثر المفاوضات الخاصة بالتعاقد مع "فيكاريو"، الذي يحظى باهتمام أيضًا من نادي "يوفنتوس" الإيطالي.

مسيرة أندري لونين مع ريال مدريد

انضم "أندري لونين" إلى صفوف "ريال مدريد" في صيف عام 2018 قادمًا من نادي "زوريا لوهانسك" الأوكراني.

وخلال بداياته مع الفريق الملكي، خرج الحارس الأوكراني على سبيل الإعارة إلى عدة أندية في الدوري الإسباني، وهي "ليجانيس" و"بلد الوليد" و"ريال أوفيدو"، قبل أن يستقر ضمن صفوف الفريق منذ عام 2020 وحتى الآن.

مستقبل لونين مع ريال مدريد

ولا يستبعد "أندري لونين" إمكانية الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل رغبته في المشاركة بصورة أساسية، خاصة مع ابتعاده عن التشكيل الأساسي لـ"ريال مدريد" في ظل وجود الحارس البلجيكي "تيبو كورتوا".

وخاض لونين ثلاث مباريات مع "ريال مدريد" خلال الموسم الحالي في مختلف المسابقات، واستقبل خلالها ثمانية أهداف.