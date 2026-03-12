مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

بولونيا

- -
19:45

روما

الدوري الأوروبي

ليل

- -
19:45

أستون فيلا

الدوري الأوروبي

سيلتا فيجو

- -
22:00

ليون

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

- -
22:00

ميتييلاند

الدوري الأوروبي

فيرينكفاروسي

- -
22:00

سبورتينج براجا

الدوري الأوروبي

جينك

- -
22:00

فرايبورج

الدوري السعودي

نادي نيوم

- -
21:00

التعاون

كرة السلة

الأهلي

- -
21:00

سبورتنج

كرة السلة

الاتحاد السكندري

- -
21:00

بتروجت

كرة السلة

الزمالك

- -
21:00

الجزيرة

جميع المباريات

إعلان

إنتر ميلان يضع أندري لونين خيارا بديلا لحراسة المرمى

كتب : محمد عبد السلام

04:37 م 12/03/2026
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    أندري لونين (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يواصل نادي إنتر ميلان الإيطالي متابعة سوق الانتقالات بحثا عن تدعيم مركز حراسة المرمى، ويبرز اسم الأوكراني "أندري لونين" حارس مرمى "ريال مدريد" الإسباني ضمن الخيارات التي تدرسها إدارة النادي.

إنتر ميلان يدرس ضم أندري لونين

أفادت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" أن إنتر ميلان يضع الحارس الأوكراني "أندري لونين" ضمن الأسماء المرشحة لتدعيم مركز حراسة المرمى خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لما أشارت إليه تقارير سابقة، فإن إنتر يضع الحارس "جولييلمو فيكاريو" لاعب "توتنهام" على رأس أولوياته ليكون خليفة للحارس السويسري "يان سومر" بداية من الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن إدارة إنتر تضع "أندري لونين" خيارًا بديلًا في حال تعثر المفاوضات الخاصة بالتعاقد مع "فيكاريو"، الذي يحظى باهتمام أيضًا من نادي "يوفنتوس" الإيطالي.

مسيرة أندري لونين مع ريال مدريد

انضم "أندري لونين" إلى صفوف "ريال مدريد" في صيف عام 2018 قادمًا من نادي "زوريا لوهانسك" الأوكراني.

وخلال بداياته مع الفريق الملكي، خرج الحارس الأوكراني على سبيل الإعارة إلى عدة أندية في الدوري الإسباني، وهي "ليجانيس" و"بلد الوليد" و"ريال أوفيدو"، قبل أن يستقر ضمن صفوف الفريق منذ عام 2020 وحتى الآن.

مستقبل لونين مع ريال مدريد

ولا يستبعد "أندري لونين" إمكانية الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل رغبته في المشاركة بصورة أساسية، خاصة مع ابتعاده عن التشكيل الأساسي لـ"ريال مدريد" في ظل وجود الحارس البلجيكي "تيبو كورتوا".

وخاض لونين ثلاث مباريات مع "ريال مدريد" خلال الموسم الحالي في مختلف المسابقات، واستقبل خلالها ثمانية أهداف.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

اهتمام إنتر ميلان بضم أندري لونين انتقال أندري لونين من ريال مدريد خطة إنتر ميلان لحراسة المرمى

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تناول كحك العيد باعتدال.. طرق ذكية لتجنب زيادة الوزن
سفرة رمضان

تناول كحك العيد باعتدال.. طرق ذكية لتجنب زيادة الوزن
موعد صلاة عيد الفطر 2026 في جميع المحافظات
أخبار وتقارير

موعد صلاة عيد الفطر 2026 في جميع المحافظات
جريمة مروعة في الشرقية.. العثور على طفل مذبوحًا داخل جوال بالعاشر من رمضان
أخبار المحافظات

جريمة مروعة في الشرقية.. العثور على طفل مذبوحًا داخل جوال بالعاشر من رمضان
ألغاز "مجتبى" على X.. موقعه أمريكا وتوثيق خلال "دقائق"
شئون عربية و دولية

ألغاز "مجتبى" على X.. موقعه أمريكا وتوثيق خلال "دقائق"
نجمة شهيرة.. تعرف على ضحية "رامز ليفل الوحش" في الحلقة 22
دراما و تليفزيون

نجمة شهيرة.. تعرف على ضحية "رامز ليفل الوحش" في الحلقة 22

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الجيش الأمريكى: حريق على متن حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد"
من قلب طهران.. هل نجح "رهان ترامب" لإضعاف الداخل الإيراني؟
مصطفى كامل يعلن استقرار حالة هاني شاكر الصحية وسفره إلى فرنسا