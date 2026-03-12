هل ينتقل فينيسيوس جونيور إلى الأهلي السعودي؟.. وكيله يجيب

كشف تياجو فيرتاس، أحد أعضاء الوكالة المسؤولة عن البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد الإسباني، حقيقة انتقال اللاعب إلى الدوري السعودي.

حقيقة انتقال فينيسيوس جونيور إلى الدوري السعودي

قال تياجو فيرتاس في تصريحات لصحيفة الرياضية السعودية: "لم يصل لنا عرض رسمي من النادي الأهلي السعودي، ولم نسمع أو نقرأ عنه وكل ما تردد غير صحيح تمامًا".

وأضاف:"في الوقت الحالي لا يوجد أي تفكير من جانب فينيسيوس للانضمام إلى دوري روشن، وحدثت من أجل اللاعب منذ أكثر من عام ولم تعد من جديد من أجل معرفة التفاصيل وهي غير موجودة في الوقت الحالي".

واختتم فيرتاس: "فينيسيوس لا يستطيع التفكير في هذا الأمر حاليًا بسبب عقده مع ريال مدريد ولأسباب أخرى تعود إليه".

وذكرت تقارير صحيفة، أن الأهلي السعودي يرغب في ضم فينيسيوس جونيور في الانتقالات الصيفية المقبلة، مقابل مليار يورو.

وانضم فيني إلى ريال مدريد، عام 2018 من فلامنجو البرازيلي، وخاض مع الفريق 361 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل خلالها 119 هدفا وصنع 94 آخرين.

اقرأ أيضًا:

"مهما كان حجمك".. تعليق قوي من ميدو على خسارة الزمالك من إنبي

قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا



