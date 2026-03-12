مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

بولونيا

- -
19:45

روما

الدوري الأوروبي

ليل

- -
19:45

أستون فيلا

الدوري الأوروبي

سيلتا فيجو

- -
22:00

ليون

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

- -
22:00

ميتييلاند

الدوري الأوروبي

فيرينكفاروسي

- -
22:00

سبورتينج براجا

الدوري الأوروبي

جينك

- -
22:00

فرايبورج

الدوري السعودي

نادي نيوم

- -
21:00

التعاون

كرة السلة

الأهلي

- -
21:00

سبورتنج

كرة السلة

الاتحاد السكندري

- -
21:00

بتروجت

كرة السلة

الزمالك

- -
21:00

الجزيرة

جميع المباريات

إعلان

هل ينتقل فينيسيوس جونيور إلى الأهلي السعودي؟.. وكيله يجيب

كتب : هند عواد

01:35 م 12/03/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    فينيسيوس من مباراة ريال مدريد وبنفيكا (2)
  • عرض 7 صورة
    فينيسيوس من مباراة ريال مدريد وبنفيكا (1)
  • عرض 7 صورة
    نيمار يحتفل على طريقة فينيسيوس (2)
  • عرض 7 صورة
    فينيسيوس من مباراة ريال مدريد وبنفيكا (3)
  • عرض 7 صورة
    فينيسيوس من مباراة ريال مدريد وبنفيكا (4)
  • عرض 7 صورة
    فينيسيوس من مباراة ريال مدريد وبنفيكا (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف تياجو فيرتاس، أحد أعضاء الوكالة المسؤولة عن البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد الإسباني، حقيقة انتقال اللاعب إلى الدوري السعودي.

حقيقة انتقال فينيسيوس جونيور إلى الدوري السعودي

قال تياجو فيرتاس في تصريحات لصحيفة الرياضية السعودية: "لم يصل لنا عرض رسمي من النادي الأهلي السعودي، ولم نسمع أو نقرأ عنه وكل ما تردد غير صحيح تمامًا".

وأضاف:"في الوقت الحالي لا يوجد أي تفكير من جانب فينيسيوس للانضمام إلى دوري روشن، وحدثت من أجل اللاعب منذ أكثر من عام ولم تعد من جديد من أجل معرفة التفاصيل وهي غير موجودة في الوقت الحالي".

واختتم فيرتاس: "فينيسيوس لا يستطيع التفكير في هذا الأمر حاليًا بسبب عقده مع ريال مدريد ولأسباب أخرى تعود إليه".

وذكرت تقارير صحيفة، أن الأهلي السعودي يرغب في ضم فينيسيوس جونيور في الانتقالات الصيفية المقبلة، مقابل مليار يورو.

وانضم فيني إلى ريال مدريد، عام 2018 من فلامنجو البرازيلي، وخاض مع الفريق 361 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل خلالها 119 هدفا وصنع 94 آخرين.

اقرأ أيضًا:

"مهما كان حجمك".. تعليق قوي من ميدو على خسارة الزمالك من إنبي

قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فينيسيوس ريال مدريد الأهلي الدوري السعودي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الأرصاد تعلن حالة الطقس الأسبوع الأخير من رمضان
أخبار وتقارير

الأرصاد تعلن حالة الطقس الأسبوع الأخير من رمضان
29 مسجدًا للتهجد و8 للاعتكاف و7 ساحات لصلاة عيد الفطر بجنوب سيناء
أخبار المحافظات

29 مسجدًا للتهجد و8 للاعتكاف و7 ساحات لصلاة عيد الفطر بجنوب سيناء
محمد صبحي يتصدر تريند "إكس" " في رمضان 2026 لهذا السبب
دراما و تليفزيون

محمد صبحي يتصدر تريند "إكس" " في رمضان 2026 لهذا السبب
كيف ستنتهي هذه الحرب؟ 4 سيناريوهات لما قد يحدث مع إيران
شئون عربية و دولية

كيف ستنتهي هذه الحرب؟ 4 سيناريوهات لما قد يحدث مع إيران
ثقب كبير في برج بدبي بعد اصطدام طائرة مسيّرة بالمبنى
شئون عربية و دولية

ثقب كبير في برج بدبي بعد اصطدام طائرة مسيّرة بالمبنى

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

من قلب طهران.. هل نجح "رهان ترامب" لإضعاف الداخل الإيراني؟
مصطفى كامل يعلن استقرار حالة هاني شاكر الصحية وسفره إلى فرنسا