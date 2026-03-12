مباريات الأمس
الدوري الأوروبي

بولونيا

- -
19:45

روما

الدوري الأوروبي

ليل

- -
19:45

أستون فيلا

الدوري الأوروبي

سيلتا فيجو

- -
22:00

ليون

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

- -
22:00

ميتييلاند

الدوري الأوروبي

فيرينكفاروسي

- -
22:00

سبورتينج براجا

الدوري الأوروبي

جينك

- -
22:00

فرايبورج

الدوري السعودي

نادي نيوم

- -
21:00

التعاون

كرة السلة

الأهلي

- -
21:00

سبورتنج

كرة السلة

الاتحاد السكندري

- -
21:00

بتروجت

كرة السلة

الزمالك

- -
21:00

الجزيرة

قرار مصيري من أرني سلوت بشأن محمد صلاح

كتب : هند عواد

02:59 م 12/03/2026

محمد صلاح

يمكن أن يجري الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، تغييرات على تشكيلته عندما يواجه توتنهام في المباراة المقبلة بالدوري الإنجليزي.

هل يعود محمد صلاح إلى مقاعد البدلاء؟

وفقا لموقع "ليفربول إيكو"، يواجه أرني سلوت قراراً مصيرياً بشأن محمد صلاح، إذ يفكر ليفربول في إجراء تغييرات أخرى.

وخسر ليفربول من جلطة سراي التركي، بهدف نظيف، في المباراة الماضية بذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وتقام مباراة الإياب على ملعب أنفيلد الأربعاء المقبل.

وسيسعى فريق آرني سلوت للرد من خلال تعزيز آماله في إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يستضيف فريق توتنهام الأحد المقبل.

وأشار الموقع إلى أنه سيعود العديد من اللاعبين إلى تشكيلة ليفربول، ويمكن أن يلعب جيورجي مامارداشفيلي بدلا من أليسون بيكر.

ليفربول محمد صلاح أرني سلوت

