أعلن ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمته لمواجهة الترجي التونسي، في دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت قائمة الأهلي عودة مهاجم الفريق، كامويش الذي غائب عن آخر 3 مباريات أمام زد والمقاولون العرب وطلائع الجيش.





قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

تضم قائمة الأهلي كل من، محمد الشناوي، مصطفى شوبير، سيحا، حمزة علاء، أحمد رمضان بيكهام، محمد علي بن رمضان، ياسر إبراهيم، تريزيجيه، كامويش، محمد شريف، محمد شكري، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، بوسف بلعمري، هادي رياض، إمام عاشور، أليو ديانج، أحمد عيد، زيزو، عمرو الجزار، مروان عثمان، طاهر محمد طاهر، محمد هاني، أحمد نبيل كوكا.

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي

يحل الأهلي ضيفا الترجي التونسي، في العاشرة مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب حمادي العقربي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويحضر 35 ألف مشجع للترجي التونسي، مباراة الذهاب ضد الأهلي، فيما تقام مباراة العودة على ستاد القاهرة، من دون حضور جماهيري.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الأهلي والترجي التونسي، في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم الجمعة 20 مارس.

