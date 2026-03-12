مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

بولونيا

- -
19:45

روما

الدوري الأوروبي

ليل

- -
19:45

أستون فيلا

الدوري الأوروبي

سيلتا فيجو

- -
22:00

ليون

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

- -
22:00

ميتييلاند

الدوري الأوروبي

فيرينكفاروسي

- -
22:00

سبورتينج براجا

الدوري الأوروبي

جينك

- -
22:00

فرايبورج

الدوري السعودي

نادي نيوم

- -
21:00

التعاون

كرة السلة

الأهلي

- -
21:00

سبورتنج

كرة السلة

الاتحاد السكندري

- -
21:00

بتروجت

كرة السلة

الزمالك

- -
21:00

الجزيرة

جميع المباريات

إعلان

عودة كامويش.. قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا

كتب : هند عواد

01:13 م 12/03/2026 تعديل في 02:14 م

النادي الأهلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمته لمواجهة الترجي التونسي، في دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت قائمة الأهلي عودة مهاجم الفريق، كامويش الذي غائب عن آخر 3 مباريات أمام زد والمقاولون العرب وطلائع الجيش.

قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

تضم قائمة الأهلي كل من، محمد الشناوي، مصطفى شوبير، سيحا، حمزة علاء، أحمد رمضان بيكهام، محمد علي بن رمضان، ياسر إبراهيم، تريزيجيه، كامويش، محمد شريف، محمد شكري، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، بوسف بلعمري، هادي رياض، إمام عاشور، أليو ديانج، أحمد عيد، زيزو، عمرو الجزار، مروان عثمان، طاهر محمد طاهر، محمد هاني، أحمد نبيل كوكا.

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي

يحل الأهلي ضيفا الترجي التونسي، في العاشرة مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب حمادي العقربي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويحضر 35 ألف مشجع للترجي التونسي، مباراة الذهاب ضد الأهلي، فيما تقام مباراة العودة على ستاد القاهرة، من دون حضور جماهيري.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الأهلي والترجي التونسي، في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم الجمعة 20 مارس.

اقرأ أيضًا:

بالشماريخ.. جماهير الترجي التونسي تؤازر فريقها قبل مواجهة الأهلي

"احترام الخصم والغرور القاتل".. ممدوح عباس يفتح النار على لاعبي الزمالك بعد الخسارة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي الترجي التونسي دوري أبطال أفريقيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

للشعبة الأدبية.. مواصفات امتحان الإحصاء في الثانوية العامة 2026
مدارس

للشعبة الأدبية.. مواصفات امتحان الإحصاء في الثانوية العامة 2026
29 مسجدًا للتهجد و8 للاعتكاف و7 ساحات لصلاة عيد الفطر بجنوب سيناء
أخبار المحافظات

29 مسجدًا للتهجد و8 للاعتكاف و7 ساحات لصلاة عيد الفطر بجنوب سيناء
عند ظهور كلمة "أحمال".. اتبع هذه الخطوات لضمان سلامة عداد الكهرباء "أبو
أخبار مصر

عند ظهور كلمة "أحمال".. اتبع هذه الخطوات لضمان سلامة عداد الكهرباء "أبو
مسلسل "فرصة أخيرة" الحلقة السابعة.. هروب خاطفي حفيدة محمود حميدة
دراما و تليفزيون

مسلسل "فرصة أخيرة" الحلقة السابعة.. هروب خاطفي حفيدة محمود حميدة

نادية مصطفى توضح أسباب سفر هاني شاكر للعلاج بالخارج وتنفي "فشل علاجه بمصر"
دراما و تليفزيون

نادية مصطفى توضح أسباب سفر هاني شاكر للعلاج بالخارج وتنفي "فشل علاجه بمصر"

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

من قلب طهران.. هل نجح "رهان ترامب" لإضعاف الداخل الإيراني؟
مصطفى كامل يعلن استقرار حالة هاني شاكر الصحية وسفره إلى فرنسا