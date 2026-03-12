عقد السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا لمتابعة تنظيم صلاة التهجد والاعتكاف خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، إلى جانب الاستعدادات الخاصة بإقامة صلاة عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار توجيهات وزارة الأوقاف بتنظيم العمل الدعوي والإداري داخل المساجد.

وشهد الاجتماع حضور علي طاهر، مدير الإدارات، إلى جانب مديري الإدارات الفرعية ورؤساء الأقسام ومسؤولي المتابعة، حيث جرى بحث آليات تنظيم الأنشطة الدعوية والتأكد من جاهزية المساجد والساحات لاستقبال المصلين.

مناقشة خطة العمل خلال العشر الأواخر

وتناول الاجتماع مناقشة خطة العمل الخاصة بالعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، والتي تتضمن تنظيم صلاة التهجد والاعتكاف داخل المساجد المخصصة لذلك، إضافة إلى الاستعداد المبكر لصلاة عيد الفطر المبارك من خلال تجهيز الساحات والمساجد التي ستشهد أداء الصلاة.

تكثيف الأنشطة الدعوية بالمساجد

وأكد وكيل وزارة الأوقاف ضرورة تكثيف الأنشطة الدعوية والدروس الدينية داخل المساجد، مع الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة للعمل الدعوي. كما شدد على أهمية متابعة الأئمة والعاملين لأعمال النظافة داخل المساجد والساحات، وتهيئتها بالشكل المناسب لاستقبال المصلين في أجواء إيمانية وروحانية.

متابعة أعمال النظافة والصيانة

وطالب السيد يوسف غيط مديري الإدارات بضرورة المتابعة المستمرة للمساجد الواقعة داخل نطاق كل إدارة، مع الاهتمام بأعمال النظافة والصيانة الدورية، والتأكد من جاهزية المساجد والساحات خلال العشر الأواخر من رمضان، وكذلك أثناء صلاة عيد الفطر.

الالتزام بتعليمات وزارة الأوقاف

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات الصادرة من وزارة الأوقاف، وبذل مزيد من الجهد في خدمة بيوت الله، والعمل على نشر الفكر الوسطي المستنير، وذلك في إطار مبادرة "صحح مفاهيمك" التي تستهدف نشر الوعي الديني الصحيح وترسيخ القيم الأخلاقية داخل المجتمع.

29 مسجدًا للتهجد و7 ساحات لصلاة العيد

وأوضح وكيل الوزارة أنه جرى تخصيص 29 مسجدًا لإقامة صلاة التهجد خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، إلى جانب تخصيص 8 مساجد لاستقبال المعتكفين وفق الضوابط المنظمة.

كما أشار إلى تخصيص مسجد واحد لإقامة مائدة إفطار مركزية للصائمين، إضافة إلى تجهيز 7 ساحات كبرى على مستوى مراكز المحافظة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك، إلى جانب إقامة الصلاة داخل 94 مسجدًا بمختلف مدن ومراكز جنوب سيناء.