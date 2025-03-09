قلب مشترك وقميص موقع.. ما قصة بيلينجهام مع المشجعة ماساكي؟

كتب- محمد عبدالهادي:

قدم نجم ريال مدريد جود بيلينجهام، هدية خاصة لإحدى معجباته بعدما قام بالتقاط صور مع مشجعة تُدعى "ماساكي" أثناء مغادرته تدريبات الفريق الملكي، ليمنحها قميصًا موقّعًا يحمل اسمه.

كشفت مشجعة تُدعى "ماساكي" عن هدية مميزة تلقتها من جود بيلينجهام، نجم ريال مدريد، بعد أن وافق على التقاط صور معها أثناء مغادرته تدريبات الفريق الملكي.

ونشرت "ماساكي" عبر حسابها على إنستجرام صورة تظهر فيها وهي تحمل قميص بيلينجهام الموقّع من قبله، كما أظهرت الصور التي التقطتها معه، حيث رسم بيده قلبًا لها.

وعلقت الفتاة على الصورة قائلة: "عزيزي جود، شكرًا جزيلًا لك، سأظل أحبك إلى الأبد، أتمنى أن تحقق كل النجاحات والألقاب التي تسعى إليها في مسيرتك، سأظل دائمًا من معجبيك."

جود بيلينجهام يعود لقائمة ريال مدريد بعد الايقاف

في سياق متصل دخل جود بيلينجهام ضمن قائمة ريال مدريد ستخوض مباراة رايو فاليكانو مساء اليوم الأحد، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

,شهدت القائمة عودة جود بيلينجهام لاعب الوسط بعد انتهاء فترة إيقافه لمدة مباراتين، بينما غاب المدافع، أنطونيو روديجر كذلك تيبو كورتوا.