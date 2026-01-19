موقف مفاجيء من طاقم تحكيم مباراة السنغال والمغرب مع ساديو ماني

كتب - محمد عبد السلام:

نجح منتخب السنغال في تحقيق فوز تاريخي على نظيره المغربي بنتيجة هدف دون رد، ليتوّج بلقب كأس الأمم الأفريقية.

وبهذا الانتصار، حصد المنتخب السنغالي لقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه، بعدما كان قد تُوِّج باللقب الأول عام 2021.

وعقب التتويج بكأس الأمم، امتلأت شوارع العاصمة السنغالية داكار باحتفالات جماهيرية حاشدة، عكست فرحة الشعب السنغالي بهذا التتويج.