الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
22:00

بورنموث

الدوري الإسباني

إلتشي

- -
22:00

اشبيلية

الدوري الإيطالي

لاتسيو

- -
21:45

كومو

في دكار.. 8 صور لاحتفالات جمهور السنغال بكأس الأمم الأفريقية 2025

كتب : مصراوي

05:32 ص 19/01/2026
  عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    احتفالات جمهور السنغال بكأس الأمم الأفريقية 2025
  • عرض 8 صورة
    احتفالات جمهور السنغال بكأس الأمم الأفريقية 2025
  • عرض 8 صورة
    احتفالات جمهور السنغال بكأس الأمم الأفريقية 2025
  • عرض 8 صورة
    احتفالات جمهور السنغال بكأس الأمم الأفريقية 2025
  • عرض 8 صورة
    احتفالات جمهور السنغال بكأس الأمم الأفريقية 2025
  • عرض 8 صورة
    احتفالات جمهور السنغال بكأس الأمم الأفريقية 2025
  • عرض 8 صورة
    احتفالات جمهور السنغال بكأس الأمم الأفريقية 2025

كتب - محمد عبد السلام:

نجح منتخب السنغال في تحقيق فوز تاريخي على نظيره المغربي بنتيجة هدف دون رد، ليتوّج بلقب كأس الأمم الأفريقية.

وبهذا الانتصار، حصد المنتخب السنغالي لقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه، بعدما كان قد تُوِّج باللقب الأول عام 2021.

وعقب التتويج بكأس الأمم، امتلأت شوارع العاصمة السنغالية داكار باحتفالات جماهيرية حاشدة، عكست فرحة الشعب السنغالي بهذا التتويج.

احتفالات السنغال بكأس الأمم الأفريقية نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 منتخب المغرب منتخب السنغال

هيئة الدواء: لا رسوم أو تراخيص مطلوبة على نشاط التركيبات الصيدلية بوضعها الحالي
* السنغال بطلا لكأس الأمم الأفريقية 2025