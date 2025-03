واقعة غريبة.. سر استخدام مانشستر سيتي لـ"الرسومات" أمام برايتون (صور)

كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت مباراة مانشستر سيتي ونظيره برايتون التي أقيمت مساء أمس السبت، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، حدثًا فريدًا من قبل السيتي، وذلك باستخدام رسومات للاعبين في إعلان تشكيلته للقاء.

حيث قام مانشستر سيتي بمبادرة فريدة خلال مباراته في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث نشر حسابه الرسمي على منصة "إكس" تشكيلة الفريق بطريقة مبتكرة باستخدام رسومات متحركة من إبداع الأطفال.

وشملت المبادرة تغيير اسم ملعب الاتحاد ليوم واحد، إضافة إلى دمج الرسومات في مختلف لحظات المباراة، مما أضفى طابعًا فريدًا على الحدث.

كشف حساب "City in the Community" عن السبب وراء هذه الفكرة، موضحًا أن ملعب الاتحاد تم تغييره مؤقتًا ليحمل اسم "الاتحاد للمجتمع" ليوم واحد فقط، في خطوة تهدف لتعزيز الروابط بين النادي وسكان المدينة، وتعميق العلاقة بين الفريق وجماهيره.

وأوضح الحساب أن النادي طلب من الأطفال في المدينة رسم صور لجميع لاعبي الفريق الأول، وتم دمج هذه الرسومات في مختلف عناصر يوم المباراة، بدءًا من إعلان التشكيلة، مرورًا بالتصميمات الخاصة بالمباراة، ومسجلي الأهداف.

يذكر نادي مانشستر سيتي قد أجرى فعالية مع اللاعبين قبل المباراة، وطلب من كل لاعب أن يتعرف على نفسه من خلال الرسومات التي رسمها الأطفال، والتي نالت إعجاب اللاعبين.

The story behind our Community Match Day drawings! 🎨 pic.twitter.com/k9iT3D4RUa