"أريده هنا الموسم المقبل".. أرني سلون يتحدث عن مستقبل فان دايك

كتبت-هند عواد:

تحدث الهولندي أرني سلوت المدير الفني لليفربول الإنجليزي، عن مستقبل لاعب الفريق فان دايك، إضافة إلى مواجهة نيوكاسل يونايتد في نهائي كأس كاراباو.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي للمباراة: "إذا فزنا أو خسرنا نهائي كأس كاراباو، سيكون هناك شعور بخيبة الأمل لأننا خسرنا ضد باريس سان جيرمان، تلعب مثل هذه المباريات للفوز كما حصل في لقاء باريس سان جيرمان، نحن سعداء أن نكون جزءًا من هذا النهائي، وإذا كنت جزءًا منه بالطبع ستسعى للفوز وهذا ما يريده نيوكاسل أيضًا".

واختتم عن مستقبل فان دايك: "الشيء الوحيد الذي أعلمه هو أنني أريد فيرجيل هنا في ليفربول الموسم المقبل".

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