إعلان

طائرات أمريكية عملاقة تُغادر كوريا الجنوبية نحو الشرق الأوسط.. ماذا تحمل؟

كتب : مصراوي

07:53 ص 08/03/2026

طائرات أمريكية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

رصد طائرات نقل عسكرية أمريكية تصل وتغادر قاعدة في كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي، مما أثار تكهنات بنقل أصول للشرق الأوسط مع تصاعد الصراع مع إيران.

ووفقا لموقع تتبع الرحلات الجوية "Flightradar24"، هبطت طائرات نقل أمريكية من طرازي "C-5" و"C-17" في قاعدة "أوسان" الجوية في مدينة "بيونجتيك"، جنوب سيئول، منذ أواخر الشهر الماضي، وغادرت بين الأربعاء والسبت.

ووصلت طائرتان على الأقل من طراز "C-5" إلى القاعدة الجوية في أواخر فبراير، وشوهدتا تغادران في يومي 28 فبراير و2 مارس.

بينما غادرت طائرات من طراز "C-17" بين يوم 3 ويوم 7 مارس، إذ تأكد أن 6 طائرات منها متجهة إلى "أنكوراج" في "ألاسكا".

كانت طائرات "C-17" تتوقف بانتظام في القاعدة الأمريكية الرئيسية لنقل الأصول والأفراد الأمريكيين، ولكن يبدو أن وصول طائرات "C-5" أمر نادر الحدوث.

أثارت هذه الخطوة الأخيرة تكهنات أن القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية قد تكون تستعد لنقل أنظمة الدفاع الصاروخي "باتريوت"، إذ أن من المعروف أنها نقلت مؤخرا بعض بطاريات "باتريوت" إلى قاعدة "أوسان" الجوية من قواعد أمريكية أخرى.

وتم نشر بطاريتين من صواريخ "باتريوت" في الشرق الأوسط في يونيو من العام الماضي عندما نفذت واشنطن عمليات كبرى استهدفت المنشآت النووية في طهران، قبل أن تعود إلى كوريا الجنوبية في أكتوبر.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الطائرات تحمل أنظمة صاروخية أو وجهتها بالضبط، لكن توقيت الرحلة أثار تكهنات بأنها قد تكون متجهة إلى الولايات المتحدة أو الشرق الأوسط.

قالت القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، إنها لا تعلق على نقل أو تحريك أصولها لأسباب تتعلق بأمن العمليات، بينما قالت وزارة الدفاع في سيئول، إنه من غير المناسب التعليق على عمليات القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طائرات أمريكية كوريا الجنوبية طائرات أمريكية تغادر كوريا الجنوبية الشرق الأوسط خسائر أمريكا وإيران إيران فليق القدس الإيراني أمريكا وإيران والصين الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية قصف خزانات وقود ومنشآت نفطية في إيران العمليات العسكرية في إيران قتل شخصيات إيرانية الضربة الأولى في إيران اعتراض صواريخ إيران ضحايا حرب إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"داليا" تطلب خلع زوجها: بيجبرني أختار بينه وبين أمي المريضة
حوادث وقضايا

"داليا" تطلب خلع زوجها: بيجبرني أختار بينه وبين أمي المريضة
الإيجار القديم.. أول رد من المستأجرين الرافضين للسكن البديل على مطالب الإخلاء
أخبار مصر

الإيجار القديم.. أول رد من المستأجرين الرافضين للسكن البديل على مطالب الإخلاء
بعد واقعة سائق البساتين.. ما عقوبة قتل الحيوانات في القانون المصري؟
حوادث وقضايا

بعد واقعة سائق البساتين.. ما عقوبة قتل الحيوانات في القانون المصري؟
مستشهدًا بـ"أذان الديك".. علي جمعة يرد علي المشككين في وقت الفجر في مصر
جنة الصائم

مستشهدًا بـ"أذان الديك".. علي جمعة يرد علي المشككين في وقت الفجر في مصر
صور وفيديو| "الحسن والحسين" أصغر إمامين للقبلة في محراب الجامع الأزهر
جنة الصائم

صور وفيديو| "الحسن والحسين" أصغر إمامين للقبلة في محراب الجامع الأزهر

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: أسرنا عددًا من الجنود الأمريكيين