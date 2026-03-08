إيقاف لاعب 12 مباراة بسبب تصريحاته عن حكمة.. ما القصة؟

أصدرت محكمة رياضية في البرازيل قرارًا بإيقاف مدافع فريق ريد بول براجانتينو، جوستافو ماركيز، لمدة 12 مباراة، بسبب تصريحاته المسيئة تجاه حكمة مباراة.

إيقاف لاعب بسبب تصريحاته

قررت الحكمة الرياضية، إيقاف ماركيز (24 عامًا) وتغريمه مبلغ 30 ألف ريال برازيلي (5,700 دولار) بسبب تعليقاته على الحكمة دايان مونيز، عقب خسارة فريقه 2-1 أمام ساو باولو في مباراة بدوري ولاية ساو باولو في فبراير الماضي.

ويطبق قرار محكمة العدل الرياضية لولاية ساو باولو، على البطولات التي تُدار على مستوى الولاية، وبالتالي لن يمنع ماركيز من المشاركة في الدوري البرازيلي أو بطولة الكأس الوطنية.

وقد وُجهت للاعب تهم بمخالفة المادتين 243G و243F من قانون العدالة الرياضية البرازيلي، والمتعلقتين بالأفعال التمييزية والمخالفات.

وكان المدافع، المعار إلى النادي البرازيلي من بنفيكا، قد انتقد علنًا منظمي البطولة بسبب "السماح لامرأة بإدارة مباراة بهذا الحجم" خلال مقابلة بعد المباراة.

وقال: أعتقد أن اتحاد ساو باولو لكرة القدم يجب أن ينظر إلى مباراة بهذا الحجم وألا يعيّن حكمة لإدارتها، مع كامل احترامي للنساء حول العالم - أنا متزوج ولدي أيضًا والدتي - أعتذر إذا كان ما أقوله يسيء للنساء، لكنني لا أعتقد أن لديها القدرة على إدارة هذه المباراة".

وبعد المقابلة، أعلن نادي ريد بول براجانتينو أن "لا شيء يبرر" تصريحات اللاعب، وقرر استبعاده من قائمة الفريق في المباراة التالية أمام ساو باولو، كما أشار إلى أنه سيتم "تغريمه 50% من إجمالي راتبه".

