مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الاتحاد الإنجليزي

بورت فايل

- -
15:30

سندرلاند

كأس الاتحاد الإنجليزي

ليدز يونايتد

- -
18:30

نورويتش سيتي

الدوري الإيطالي

جنوى

- -
19:00

روما

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
21:45

إنتر ميلان

الدوري الفرنسي

نيس

- -
18:15

رين

جميع المباريات

إعلان

إيقاف لاعب 12 مباراة بسبب تصريحاته عن حكمة.. ما القصة؟

كتب : هند عواد

08:00 ص 08/03/2026

ريد بول براجانتينو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدرت محكمة رياضية في البرازيل قرارًا بإيقاف مدافع فريق ريد بول براجانتينو، جوستافو ماركيز، لمدة 12 مباراة، بسبب تصريحاته المسيئة تجاه حكمة مباراة.

إيقاف لاعب بسبب تصريحاته

قررت الحكمة الرياضية، إيقاف ماركيز (24 عامًا) وتغريمه مبلغ 30 ألف ريال برازيلي (5,700 دولار) بسبب تعليقاته على الحكمة دايان مونيز، عقب خسارة فريقه 2-1 أمام ساو باولو في مباراة بدوري ولاية ساو باولو في فبراير الماضي.

ويطبق قرار محكمة العدل الرياضية لولاية ساو باولو، على البطولات التي تُدار على مستوى الولاية، وبالتالي لن يمنع ماركيز من المشاركة في الدوري البرازيلي أو بطولة الكأس الوطنية.

وقد وُجهت للاعب تهم بمخالفة المادتين 243G و243F من قانون العدالة الرياضية البرازيلي، والمتعلقتين بالأفعال التمييزية والمخالفات.

وكان المدافع، المعار إلى النادي البرازيلي من بنفيكا، قد انتقد علنًا منظمي البطولة بسبب "السماح لامرأة بإدارة مباراة بهذا الحجم" خلال مقابلة بعد المباراة.

وقال: أعتقد أن اتحاد ساو باولو لكرة القدم يجب أن ينظر إلى مباراة بهذا الحجم وألا يعيّن حكمة لإدارتها، مع كامل احترامي للنساء حول العالم - أنا متزوج ولدي أيضًا والدتي - أعتذر إذا كان ما أقوله يسيء للنساء، لكنني لا أعتقد أن لديها القدرة على إدارة هذه المباراة".

وبعد المقابلة، أعلن نادي ريد بول براجانتينو أن "لا شيء يبرر" تصريحات اللاعب، وقرر استبعاده من قائمة الفريق في المباراة التالية أمام ساو باولو، كما أشار إلى أنه سيتم "تغريمه 50% من إجمالي راتبه".

اقرأ أيضًا:

لاعب سندرلاند الإنجليزي يقود زملاءه في الصلاة خلال رمضان (فيديو)

"من صغره زملكاوي".. خالد الغندور يثير الجدل بشأن لاعب الاتحاد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ساو باولو الدوري البرازيلي بنفيكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد واقعة سائق البساتين.. ما عقوبة قتل الحيوانات في القانون المصري؟
حوادث وقضايا

بعد واقعة سائق البساتين.. ما عقوبة قتل الحيوانات في القانون المصري؟
تحب عمل الخير.. أبراج تفيض بالكرم وإطعام الغير في رمضان
رمضان ستايل

تحب عمل الخير.. أبراج تفيض بالكرم وإطعام الغير في رمضان
الإيجار القديم.. أول رد من المستأجرين الرافضين للسكن البديل على مطالب الإخلاء
أخبار مصر

الإيجار القديم.. أول رد من المستأجرين الرافضين للسكن البديل على مطالب الإخلاء
"كان هيكسر الاستوديو"..انفعال عصام الحضري على فريق عمل برنامج "الكاميرا
دراما و تليفزيون

"كان هيكسر الاستوديو"..انفعال عصام الحضري على فريق عمل برنامج "الكاميرا
إيقاف لاعب 12 مباراة بسبب تصريحاته عن حكمة.. ما القصة؟
رياضة عربية وعالمية

إيقاف لاعب 12 مباراة بسبب تصريحاته عن حكمة.. ما القصة؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: أسرنا عددًا من الجنود الأمريكيين