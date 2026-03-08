إعلان

احتجاجات في نيويورك بسبب الحرب على ايران تتحول إلى اشتباكات

كتب : مصراوي

07:57 ص 08/03/2026

احتجاجات نيويورك - أرشيفية

وكالات

شهدت الاحتجاجات في نيويورك على خلفية الحرب على إيران تحولا إلى أعمال عنف، بعد استخدام أحد المشاركين رذاذ الفلفل ضد محتجين مضادين.

أفادت مفوضة شرطة المدينة جيسيكا تيش، أن الاحتجاجات كانت سلمية في البداية، لكنها تحولت إلى اشتباك بعد أن استخدم أحد مؤيدي العملية العسكرية ضد إيران رذاذ الفلفل ضد المحتجين المضادين.

أوضحت تيش للصحفيين، أن الشرطة عملت على الفصل بين مجموعتي المحتجين، حيث ضمت مظاهرة مؤيدي العملية حوالي 20 شخصا بقيادة الناشط اليميني جيك لانج، في حين وصل عدد المحتجين المضادين إلى 125 شخصا.

أضافت المفوضة، أن التوتر تصاعد بين المشاركين قبل الظهيرة بقليل، وفي الساعة 12 و15 دقيقة استخدم محتج مرتبط بمجموعة جيك لانج رذاذ الفلفل ضد المحتجين المضادين، وتم توقيفه بعد ذلك مباشرة.

وردا على هذا الإجراء، قام أحد الأشخاص من الحشد المشارك في الاحتجاج المضاد بإشعال عبوة بدائية الصنع أصغر من كرة القدم وقذفها باتجاه معارضيه، وأصابت القذيفة حاجزا وانطفأت بالقرب من رجال الشرطة، ثم أسرع الرجل نحو رفيقه وحصل على عبوة أخرى.

وبينت تيش أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه العبوات حقيقية أم وهمية، مؤكدة توقيف العديد من الأشخاص المتورطين في أعمال الشغب، مع الإشارة إلى أن تحقيقا يجري حاليا في الحادث، وفقا لروسيا اليوم.

