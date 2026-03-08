قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة حققت تقدما كبيرا في العمليات العسكرية ضد إيران، بحسب سي بي إس.

أضاف ترامب: نجحنا في تقليص القوة العسكرية للنظام الإيراني وسنواصل توسيع أهدافنا داخل إيران، ونفذنا عملا مذهلا في إيران والصواريخ دمرت تماما وأغرقنا البحرية الإيرانية ودمرنا الطائرات المسيرة ولم يبق شيء.

وتابع: نحن نحقق انتصارات سريعة في إيران بمستويات لم نشهدها من قبل.