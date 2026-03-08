إعلان

ترامب: أغرقنا البحرية الإيرانية ودمرنا الطائرات المسيرة ولم يبق شيء

كتب : محمد أبو بكر

07:59 ص 08/03/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة حققت تقدما كبيرا في العمليات العسكرية ضد إيران، بحسب سي بي إس.

أضاف ترامب: نجحنا في تقليص القوة العسكرية للنظام الإيراني وسنواصل توسيع أهدافنا داخل إيران، ونفذنا عملا مذهلا في إيران والصواريخ دمرت تماما وأغرقنا البحرية الإيرانية ودمرنا الطائرات المسيرة ولم يبق شيء.

وتابع: نحن نحقق انتصارات سريعة في إيران بمستويات لم نشهدها من قبل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب إيران البحرية الإيرانية الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية الرئيس الأمريكي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إيقاف لاعب 12 مباراة بسبب تصريحاته عن حكمة.. ما القصة؟
رياضة عربية وعالمية

إيقاف لاعب 12 مباراة بسبب تصريحاته عن حكمة.. ما القصة؟
علامات على الوجه في رمضان تشير لارتفاع الكوليسترول
رمضان ستايل

علامات على الوجه في رمضان تشير لارتفاع الكوليسترول
صور وفيديو| "الحسن والحسين" أصغر إمامين للقبلة في محراب الجامع الأزهر
جنة الصائم

صور وفيديو| "الحسن والحسين" أصغر إمامين للقبلة في محراب الجامع الأزهر
"داليا" تطلب خلع زوجها: بيجبرني أختار بينه وبين أمي المريضة
حوادث وقضايا

"داليا" تطلب خلع زوجها: بيجبرني أختار بينه وبين أمي المريضة
سؤال في ندوة دينية يفضح سر علاقة "طالبة ثانوي" مع جارها في العمرانية..
حوادث وقضايا

سؤال في ندوة دينية يفضح سر علاقة "طالبة ثانوي" مع جارها في العمرانية..

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: أسرنا عددًا من الجنود الأمريكيين