ترامب: أغرقنا البحرية الإيرانية ودمرنا الطائرات المسيرة ولم يبق شيء
كتب : محمد أبو بكر
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة حققت تقدما كبيرا في العمليات العسكرية ضد إيران، بحسب سي بي إس.
أضاف ترامب: نجحنا في تقليص القوة العسكرية للنظام الإيراني وسنواصل توسيع أهدافنا داخل إيران، ونفذنا عملا مذهلا في إيران والصواريخ دمرت تماما وأغرقنا البحرية الإيرانية ودمرنا الطائرات المسيرة ولم يبق شيء.
وتابع: نحن نحقق انتصارات سريعة في إيران بمستويات لم نشهدها من قبل.