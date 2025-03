خانته مع مدربها.. تفاصيل انفصال تير شتيجن عن زوجته

كتب - محمد القرش:

ذكرت تقارير صحفية أن حارس مرمى فريق برشلونة الإسباني ، مارك أندريه تير شتيجن، انتقل للعيش في قصر عائلته بعد اكتشافه خيانة زوجته له.

وأعلن تير شتيجن ودانييلا جيله انفصالهما بعد زواج دام قرابة ثماني سنوات الأسبوع الماضي.

وأكد الزوجان، اللذان بدأ علاقتهما في عام 2012 وتزوجا بعد خمس سنوات، الانفصال خلال منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.



وذكرت الصحفية الإسبانية جوليانا كانيه على إذاعة كتالونيا أن تير شتيجن ويهلي يعيشان منفصلين منذ شهرين.

وأفاد كانيه أن حارس المرمى اختار الرحيل بعد أن اكتشف أن جيلي خانته مع مدربها الشخصي.

وذكرت صحيفة "إل ناسيونال" الكتالونية أن جيلي كانت تعمل مع مدربين شخصيين في الصالة الرياضية "إيدان" في برشلونة التي تعود ملكيتها إلى آنا زوجة روبرت ليفاندوفسكي.

وتزوج الثنائي يوم 15 مايو 2017 في حفل صغير بالقرب من برشلونة، بعد أن انضم إلى برشلونة في صفقة بلغت قيمتها 9.7 مليون يورو، حيث يمتلكا طفلين.

