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رقم تاريخي.. كيليان مبابي يتخطى نيمار وميسي ورونالدو

04:41 م الأحد 09 فبراير 2025
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    كيليان مبابي
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    كيليان مبابي 3
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    كيليان مبابي - 110 مليون دولار (90 مليون على أرض الملعب، 20 مليون خارج الملعب)
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    كيليان مبابي (ريال مدريد) - 70 مليون دولار
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    كيليان مبابي (1)
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    كيليان مبابي.
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    كيليان مبابي ووالده
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    كيليان مبابي مع منتخب فرنسا
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كتب- محمد عبدالهادي:

يواصل النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب فريق ريال مدريد، تألقه بعد تسجيله هدف التعادل في ديربي مدريد الذي جمع بين فريقه وأتلتيكو مدريد مساء يوم أمس السبت ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإسباني.

واستمر النجم الفرنسي في تقديم عروضه المميزة، حيث سجل هدفه العاشر في آخر 10 مباريات، مواصلاً بذلك سلسلة نجاحاته.

بهذا الهدف، حقق مبابي إنجازًا جديدًا بتجاوز العديد من الأساطير في عالم كرة القدم، حيث وصل إلى 500 مساهمة تهديفية في مسيرته وهو في سن الـ26، متفوقًا على العديد من الأساطير مثل نيمار وميسي ورونالدو حين كانوا في العمر ذاته.

وبذلك، تجاوز مبابي زميله السابق في باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار، الذي بلغ 492 مساهمة تهديفية في سن الـ26.

وفي المقابل، سجل ميسي 486 مساهمة تهديفية وهو في نفس العمر، بينما يظل أداء كريستيانو رونالدو أقل بكثير، حيث قدم 302 مساهمة تهديفية في ذات السن.

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كيليان مبابي نيمار كريستيانو رونالدو مبابي ريال مدريد
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