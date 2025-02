لقاء خاص بين محمد صلاح وجوارديولا بعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول (فيديو)

كتب - محمد القرش:

انتشرت مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، عزز قيمة المحترف المصري محمد صلاح نجم ليفربول.

وظهر في مقطع الفيديو مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، وهو يتحدث مع محمد صلاح في ممر غرفة ملابس ملعب الاتحاد، بعدما تسبب المصري في خسارة فريق المدرب الإسباني.

وسجل صلاح هدفا وصنع آخر في فوز الريدز على المان بلو بثنائية دون رد في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشاد جوارديولا بصلاح بعد المباراة، قائلا: "نملك لاعبين جيدين في الجناح الهجومي، لكن ليفربول دافع في العمق، وصلاح دافع اليوم أكثر بكثير من المباريات السابقة".

يُذكر أن المصري يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 هدفا، وبفارق 6 أهداف عن الوصيف إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي.

