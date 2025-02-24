مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

اشبيلية

- -
22:00

مايوركا

الدوري الإيطالي

روما

- -
21:45

مونزا

الدوري السعودي

ضمك

- -
17:50

العروبة

جميع المباريات

إعلان

لقاء خاص بين محمد صلاح وجوارديولا بعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول (فيديو)

11:30 ص الإثنين 24 فبراير 2025

صلاح وجوارديولا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

انتشرت مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، عزز قيمة المحترف المصري محمد صلاح نجم ليفربول.

وظهر في مقطع الفيديو مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، وهو يتحدث مع محمد صلاح في ممر غرفة ملابس ملعب الاتحاد، بعدما تسبب المصري في خسارة فريق المدرب الإسباني.

وسجل صلاح هدفا وصنع آخر في فوز الريدز على المان بلو بثنائية دون رد في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشاد جوارديولا بصلاح بعد المباراة، قائلا: "نملك لاعبين جيدين في الجناح الهجومي، لكن ليفربول دافع في العمق، وصلاح دافع اليوم أكثر بكثير من المباريات السابقة".

يُذكر أن المصري يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 هدفا، وبفارق 6 أهداف عن الوصيف إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي.

اقرأ أيضًا:

صورة مصرية بـ 88 مساهمة تهديفية في أوروبا.. ما القصة؟

كيف تغنى نجوم ليفربول ومانشستر سيتي بمحمد صلاح بعد القمة الإنجليزية؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

صلاح محمد صلاح مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي جوارديولا ليفربول
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

استمرار الموجة شديدة البرودة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة
(مصراوي يكشف: الفخ الروسي.. تجنيد مصريين بإغراء المال والجنسية- (تحقيق