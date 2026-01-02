تعرض تاهيريس دوس سانتوس، لاعب ميتز الفرنسي، لحادث مميت في حريق "كرانس مونتانا" الذي اندلع ليلة رأس السنة الجديدة، في سويسرا.

وكشف كريستوف هوتو، وكيل اللاعب، تفاصيل حالته الصحية، وقال في تصريحات عبر شبكة"RMC" الفرنسية: "لم أتحدث معه بشكل مباشر، حالته لا تسمح له بالكلام، تواصلت مع والديه وعرفت منهم آخر تطورات حالته الصحية، لقد عرفا الأمر متأخرًا، بالتحديد في صباح يوم 1 يناير الساعة السادسة والنصف".

وأضاف: "انطلقا فورًا من منطقة لورين نحو مدينة سيون السويسرية، وفي المساء تم نقله إلى شتوتجارت في ألمانيا، لتلقي العلاج في مستشفى مجهز لحالات الحروق الخطيرة، الشيء الإيجابي في الأمر، هو أنه لم يتم وضعه على أجهزة التنفس الاصطناعي، لقد استعاد القدرة على التنفس دون مساعدة، لكن من المبكر الحديث عن تشخيص نهائي، ووجوده في قسم الجروح الخطيرة يعطينا فكرة عن حالته السيئة".

وواصل: "كان يومًا شاقًا للغاية، كان علينا طمأنة والديه حتى لو كانت كلماتنا دون جدوى، إدارة ميتز تعاملت مع الأمر بالكثير من الرقي، أعمل في كرة القدم منذ 40 عامًا، ولم أشاهد طريقة إنسانية أكثر من التي تعاملوا بها معنا، المحادثات التي جرت بين والدي اللاعب ورئيس النادي أو المدير الرياضي كانت في قمة الإنسانية، أشكر مسؤولي ميتز، كرة القدم ليست عالمًا للأنانيين مثلما يعتقد البعض".

🚨🇨🇭 ALERTE INFO : De nouvelles images et vidéos dévoilées quelques heures après la catastrophe de Crans-Montana montrent le départ du feu, avec de petites fusées fixées sur des bouteilles de célébration, notamment des bouteilles de champagne.



Les images révèlent aussi des… https://t.co/3e0vSvsKTM pic.twitter.com/ss7b4APU9f — Trump Fact News 🇺🇸 (@Trump_Fact_News) January 1, 2026

وأشار وكيل اللاعب إلى أنه سيخضع الليلة لعملية جراحية، عبارة عن زرع جلد جديد، مضيفا: "عندما ترى شابًا تطارده هذه الدراما، فأول سؤال يتخاطر إلى ذهنك هو لماذا هو"، الوقت مبكر جدًا، وأتمنى ألا يتحطم حلمه الكروي، لكن هذه الأمور ليست مهمة الآن، كل ما نريده هو استعاده سلامته الجسدية والنفسية، هو كان في الطابق الأول من المكان، وواجه صعوبات كبيرة في الخروج من المنشأة، أول شيء ظل يسأل عنه فور استعادته الوعي هو أين أصدقائي؟ صديقته أيضًا مصابة بجروح خطيرة".

وتوفي 40 شخصا في الحريق الذي اندلع في منتجع "كرانس مونتانا"، وأصيب 115 شخصا آخرين، بينهم تاهيريس دوس سانتوس، صاحب الـ19 عاما.