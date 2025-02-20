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المخدرات والمثلية.. جوارديولا يتعرض للإهانة في مدريد (فيديو)

11:29 م الخميس 20 فبراير 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    بيب جوارديولا
  • عرض 14 صورة
    بيب جوارديولا
  • عرض 14 صورة
    بيب جوارديولا
  • عرض 14 صورة
    بيب جوارديولا
  • عرض 14 صورة
    بيب جوارديولا
  • عرض 14 صورة
    بيب جوارديولا
  • عرض 14 صورة
    بيب جوارديولا
  • عرض 14 صورة
    بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي (6)
  • عرض 14 صورة
    بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي (3)
  • عرض 14 صورة
    بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي
  • عرض 14 صورة
    بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي (4)
  • عرض 14 صورة
    بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي (1)
  • عرض 14 صورة
    بيب جوارديولا
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تعرض المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي للإهانة خلال مباراة فريقه ضد ريال مدريد التي جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء بدوري الأبطال.

وكان السيتي قد خسر بنتيجة 3-1 في إياب ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، ليودع البطولة من الأدوار الاقصائية بعدما خسر في مباراة الذهاب بنتيجة 3-2.

جماهير ريال مدريد توجه عبارات مسيئة لجوارديولا

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية اليوم الخميس، أن جماهير ريال مدريد قامت بتوجيه عبارات مهينة للمدرب الإسباني بيب جوارديولا خلال مباراة الفريقين أمس.

وأوضحت الصحيفة أن بعد احراز مبابي هدفين في شباك السيتي، قامت الجماهير المتواجدة في ملعب سانتياجو برنابيو بترديد عبارة " جوارديولا، تبدو نحيفًا للغاية، في البداية كانت المخدرات، واليوم يمكن رؤيته في تشويكا".

وتشير كلمة تشويكا إلي مدينة في إسبانيا ويعتبرها البعض أنها قلب ثقافة المثليين في مدريد.

وفي الشوط الثاني بعد تأخر السيتي بثلاثية، رددت جماهير الريال أيضًا عبارات "جوارديولا لا ترحل"، في إشارة لإهانته بالبقاء مع الفريق وسط تراجع الأداء واستمرار نتائجه الكارثية.

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بيب جوارديولا ريال مدريد المثليين في مدريد مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا
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