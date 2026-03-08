إعلان

الداخلية تقرر إبعاد مواطن سوري خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

كتب : علاء عمران

11:42 ص 08/03/2026

اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 210 لسنة 2026، بإبعاد مواطن سوري خارج البلاد، وذلك لأسباب تتعلق بالصالح العام، وفقًا للقوانين المنظمة لإقامة الأجانب داخل جمهورية مصر العربية.
وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها وتعديلاته، إضافة إلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة في 28 يناير 2026، والتي تضمنت طلب إبعاد أحد الأجانب لدواعٍ تتعلق بالصالح العام.

إبعاد سوري عن مصر لأسباب تتعلق بالصالح العام

ونصت المادة الأولى من القرار على إبعاد المدعو عبد الرحمن حسام الدين العلدوني، سوري الجنسية، من مواليد 21 مارس 2006، خارج البلاد.
كما نصت المادة الثانية على تكليف مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذ القرار، فيما تضمنت المادة الثالثة نشر القرار في الوقائع المصرية.
وصدر القرار بتوقيع وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، في إطار تطبيق القوانين المنظمة لإقامة الأجانب داخل البلاد واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الصالح العام.

وزير الداخلية اللواء محمود توفيق الجوازات والهجرة والجنسية وزارة الداخلية

