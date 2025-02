جماهير مانشستر سيتي تطلق أغنية خاصة لعمر مرموش (فيديو)

كتب - محمد القرش:

انتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لجماهير مانشستر سيتي وهي تردد أغنية خاصة للمحترف المصري عمر مرموش، قبل مباراة أرسنال.

وظهرت مجموعة كبيرة من جماهير السيتي في محيط ملعب الإمارات وهي تهتف بكلمات من أغنية جديدة، عُدت خصيصا للمهاجم المصري الذي انضم للفريق من أسابيع قليلة.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: "Marmoush, he gets the ball, he scores the goal (مرموش، إنه يأخد الكرة، إنه يسجل هدفا).

وتلقى مانشستر سيتي خسارة قاسية من منافسه الجانرز بخماسية مقابل هدف اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع أرسنال رصيده إلى 50 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما توقف السيت عند النقطة 41 في المركز الرابع خلف نوتنجهام صاحب المركز الثالث.

Omar Marmoush has his first #ManCity chant! 🇪🇬🎶 🎥 IG: bigstevemcfc pic.twitter.com/jyDQLV9kuv — City Xtra (@City_Xtra) February 2, 2025

