كيف يؤثر قرار تثبيت الفائدة على البورصة المصرية؟ خبراء يجيبون

يرى خبراء في سوق المال، خلال حديثهم لـ"مصراوي"، أن قرار البنك المركزي اليوم بتثبيت أسعار الفائدة لن يؤثر على أداء البورصة المصرية، موضحين أن الأوضاع الجيوسياسية الحالية تمثل العامل الأكثر تأثيرًا على البورصة، مقارنة بقرارات البنك المركزي.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي في اجتماعهـا اليوم الخميس الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير عند 19% للإيداع و20% للإقراض.

قال مصطفى شفيع، خبير بسوق المال، إن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة لن يؤثر على أداء البورصة المصرية، موضحًا أن السوق لا يتأثر بشكل ملحوظ إلا في حالة خفض أسعار الفائدة.

واتفق معه إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة نعيم القابضة للاستثمارات، مؤكدًا أن قرار تثبيت سعر الفائدة لن يكون له تأثير مباشر على أداء السوق، مشيرًا إلى أن الأوضاع الجيوسياسية الحالية تمثل العامل الأكثر تأثيرًا على البورصة المصرية مقارنة بقرارات البنك المركزي.

وأوضح النمر أن السوق شهد خلال شهر مارس الماضي، والنصف الثاني من فبراير تراجعات ملحوظة، حيث انخفض المؤشر من مستوى 52800 نقطة إلى 44600 نقطة، في حركة تصحيحية، لافتًا إلى أن حدة هذا التصحيح جاءت نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية، والتي كان لها تأثير واضح ليس فقط على السوق المصري، بل على مختلف الأسواق العالمية.

الأسواق العالمية بعد تصريحات ترامب

وفي السياق ذاته، أشار النمر إلى أن معظم الأسواق العالمية والخليجية تعرضت لتراجعات بعد تصريحات ترامب، موضحًا أن الأسواق تحاول حاليًا تقليص خسائرها، وليس السوق المصري وحده من تأثر بهذه التطورات.

أداء البورصة المصرية خلال جلسة اليوم

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.71% عند مستوى 46399 نقطة، بختام جلسة اليوم الخميس.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.40%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.21%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 43.8 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 40.7 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 3.1 مليار جنيه.