وجه النجم الإيفواري ديديه دروجبا، رسالة دعم للاعب الإسباني لامين يامال بعد واقعة العنصرية التي شهدتها مباراة مصر وإسبانيا الودية.

وكانت مباراة مصر مع إسبانيا قد شهدت واقعة غير أخلاقية من قبل الجماهير الإسبانية بتوجيه هتافات عنصرية ضد المسلمين.

رسالة دروجبا للامين يامال

كتب دروجبا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام: "كن دائماً فخوراً بثقافتك وبمن أنت يا لامين يامال".

نتيجة مباراة مصر واسبانيا

انتهت مباراة مصر واسبانيا الودية بالتعادل السلبي بدون أهداف، في اللقاء الودي الذي جمع بينهما ضمن استعدادات بطولة كأس العالم 2026.