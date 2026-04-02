مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00

بتروجت

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
20:45

ميلان

الدوري المصري

زد

- -
20:00

المقاولون العرب

جميع المباريات

إعلان

"تحيا إيطاليا".. بوفون يستقيل من منصبه بعد فشل التأهل لكأس العالم 2026

كتب : محمد عبد الهادي

06:06 م 02/04/2026 تعديل في 06:07 م

بوفون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الحارس الأسطوري جيانلويجي بوفون استقالته رسميًا من منصبه كرئيس لبعثة المنتخب الإيطالي، بعد فشل بلاده في التأهل لبطولة كأس العالم 2026.

وكان منتخب إيطاليا قد خسر في الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم، بعد الهزيمة من البوسنة والهرسك بركلات الترجيح، ليفشل الأزوري في التأهل للمونديال آخر 3 نسخ للبطولة.

بيان استقالة بوفون من منتخب إيطاليا

أكد بوفون في بيان عبر حسابه الرسمي على إنستجرام أنه قدم استقالته على الفور بعد هزيمة بلاده أمام البوسنة والهرسك، لكن طُلب منه التريث قبل إعلان هذا القرار.

وقال بوفون: "استقالتي مباشرة بعد نهاية مباراة البوسنة كانت قرارا عاجلا جاء من أعماق قلبي وكان عفويا مثل الدموع التي تنهمر في قلبي وأعلم أنني أشارككم فيه جميعا”.

وأضاف: "لقد طُلب مني الانتظار حتى يكون لدى الجميع الوقت للتفكير، والآن بعد أن قرر الرئيس جرافينا الاستقالة، أشعر بالحرية في القيام بما أعتبره مسؤولاً، على الرغم من أنني أعتقد اعتقادًا راسخًا أنه في الوقت القصير الذي أمضيه المنتخب الوطني، قمت ببناء الكثير من روح الفريق مع جينارو جاتوزو وجميع زملائي في الفريق، وكان الهدف الرئيسي هو إعادة إيطاليا إلى كأس العالم وفشلنا في القيام بذلك".

وأوضح: "من الصواب أن أمنح خلفي حرية اختيار الشخص الذي يراه مناسبا لشغل منصبي. تمثيل المنتخب الوطني شرف كبير لي وشغف يرافقني منذ طفولتي".

وواصل بوفون: "لقد سعيت جاهداً للعب دوري على أكمل وجه وبذلت قصارى جهدي لربط جميع المجالات وخلق حلقة للحوار والتنسيق بين منتخبات الشباب المختلفة، من أجل بناء مشروع يبدأ باللاعبين الشباب ويصل إلى منتخبات تحت 21 عاماً. وكان الهدف إعادة التفكير في كيفية تطوير مواهب المنتخب الوطني الأول في المستقبل".

وتابع: "لقد طلبت وحصلت على مشاركة عدد من الشخصيات الأساسية ذات الخبرة الواسعة الذين سيساهمون في تحقيق هذه الفرص الضرورية برؤية متوسطة وطويلة المدى، لأنني أؤمن بسياسة الاستحقاق وعلى المسؤولين تقييم مدى صحة هذه الخيارات".

واختتم: "أحتفظ بكل شيء في قلبي وأنا ممتن لهذه الفرصة والدروس المستفادة، حتى لو كانت النهاية مؤلمة، تحيا إيطاليا".

بوفون كأس العالم 2026 منتخب إيطاليا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شئون عربية و دولية

حوادث وقضايا

أخبار مصر

شئون عربية و دولية

جامعات ومعاهد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

