أصابت العواصف الترابية قرى الوادي الجديد بذعر ، اليوم الخميس، بعدما هاجمت العقارب السامة 8 أشخاص بينهم 5 أطفال في نطاق مركزي الداخلة ومركز الفرافرة، بالتزامن مع سوء الأحوال الجوية وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية والرأسية بشكل لافت.

تفاصيل الإصابات

كشفت المعاينة الأولية عن وقوع حالات لدغات العقارب في مناطق متفرقة من الوادي الجديد، حيث شملت المصابين عبد الرحمن سيد محمد، عامين، ومقيم بقرية أسمنت بمركزي الداخلة، والشيماء محمد أربعين سيد، 29 عامًا، ومقيمة بمدينة موط بالداخلة، وأحمد يماني عاطف يماني، عامين، ومقيم بقرية المعصرة بمركزي الداخلة.

كما أصيب أحمد وجيه سيد محمد، 24 عامًا، وأحمد محمد عمر حسان، 10 أعوام، وكلاهما من الداخلة، إلى جانب هاجر نور الدين محمد، 7 أعوام، التي تعرضت للإصابة داخل منزلها بقرية صبيح التابعة لمركز الفرافرة، ورضا رؤوف أحمد، 14 عامًا، الذي أصيب داخل مزرعة بقرية عثمان بن عفان بمركز الفرافرة.

العواصف الترابية وراء الخطر

وأثارت العواصف الترابية التي ضربت الوادي الجديد مخاوف الأهالي، خاصة مع تكرار ظهور العقارب السامة في مثل هذه الأجواء، إذ تدفع العواصف الترابية والحركة الشديدة للرمال هذه الكائنات إلى مغادرة جحورها والاقتراب من المنازل والمزارع، ما يزيد من احتمالات لدغات العقارب، خصوصًا في المناطق الريفية والصحراوية بمركزي الداخلة ومركز الفرافرة.