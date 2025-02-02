ليونيل ميسي يسب لاعب أتلتيكو مدريد عبر إنستجرام.. ما القصة

" مباراة منتظرة لمرموش".. 9 محترفين مصريين واجهوا ريال مدريد من قبل

كتب - محمد القرش:

أثار لاعب منتخب الأرجنتين ونادي إنتر ميامي، ليونيل ميسي، الجدل بعد سبه للاعب أتلتيكو مدريد عبر منصة "إنستجرام" اليوم السبت.

وبدأت القصة عندما نشر لاعب أتلتيكو مدريد، رودريجو دي باول، صورة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" أثناء تواجده في مباراة فريقه ضد ريال مايوركا، والتي انتهت بفوز الأتليتيك بثنائية دون رد.

وبعدها بدقائق قام ليونيل ميسي بالكتابة على منشور صديقه بمنتخب الأرجنتين، معلقا: "ههههههههه يا لك من (سبه بوالدته)".

وكان الثنائي جزءا أساسيا من تشكيل منتخب الأرجنتين الذي حصد كأس العالم للمنتخبات 2022 المقام في دولة قطر، بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح.

وحصد حينها منتخب الأرجنتين لقب كأس العالم الثالث عبر التاريخ، بعد لقبي 1977/78 و 1985/86.

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