مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
19:00

الأهلي

بطولة العالم لكرة اليد

كرواتيا

- -
19:00

الدنمارك

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
16:00

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
18:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

ليونيل ميسي يسب لاعب أتلتيكو مدريد عبر إنستجرام.. ما القصة

07:00 ص الأحد 02 فبراير 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    الأرجنتيني ليونيل ميسي
  • عرض 11 صورة
    الأرجنتيني ميسي
  • عرض 11 صورة
    ميسي لاعب إنتر ميامي
  • عرض 11 صورة
    ميسي 1
  • عرض 11 صورة
    ميسي
  • عرض 11 صورة
    صورة 3 ميسي
  • عرض 11 صورة
    النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي
  • عرض 11 صورة
    ليونيل ميسي
  • عرض 11 صورة
    رودريجو دي بول
  • عرض 11 صورة
    دي بول يرتدي تميمة الحظ
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

أثار لاعب منتخب الأرجنتين ونادي إنتر ميامي، ليونيل ميسي، الجدل بعد سبه للاعب أتلتيكو مدريد عبر منصة "إنستجرام" اليوم السبت.

وبدأت القصة عندما نشر لاعب أتلتيكو مدريد، رودريجو دي باول، صورة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" أثناء تواجده في مباراة فريقه ضد ريال مايوركا، والتي انتهت بفوز الأتليتيك بثنائية دون رد.

وبعدها بدقائق قام ليونيل ميسي بالكتابة على منشور صديقه بمنتخب الأرجنتين، معلقا: "ههههههههه يا لك من (سبه بوالدته)".

وكان الثنائي جزءا أساسيا من تشكيل منتخب الأرجنتين الذي حصد كأس العالم للمنتخبات 2022 المقام في دولة قطر، بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح.

وحصد حينها منتخب الأرجنتين لقب كأس العالم الثالث عبر التاريخ، بعد لقبي 1977/78 و 1985/86.

ميسي يسب دي باول لاعب أتلتيكو مدريد

اقرأ أيضًا:

"موضوع عائلي".. مودرن سبورت يثير الجدل بمنشور عن مباراة الأهلي

ظهور صفقة جديدة.. قائمة الأهلي لمواجهة مودرن سبورت في الدوري الممتاز

"الغل في أبهى صوره".. زوجة محمد عواد تعلق على إصابة محمود بنتايك في مباراة بيراميدز

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ميسي ودي باول ميسي أتلتيكو مدريد إنتر ميامي منتخب الأرجنتين كأس العالم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

إعلان

إعلان

توخوا الحيطة.. الأرصاد تحذر من ظاهرة مسيطرة خلال الساعات المقبلة