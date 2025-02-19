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متابعة - يوسف محمد:

يلاقي فريق ليفربول الإنجليزي نظيره أستون فيلا اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وتنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "فيلا بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ29 ببطولة الدوري الإنجليزي.

ويدخل فريق ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكير.

خط الدفاع: فان دايك - روبرتسون - كوناتي - آرنولد.

خط الوسط: ماك أليستر - جونز - جرافينبيرخ - سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح - جوتا.

أبرز أحداث المباراة:

الدقيقة 1: بداية أحداث المباراة.

الدقيقة 4: تسديدة قوية من من فان دايك داخل منطقة جزاء أستون فيلا تمر أعلى العارضة.

الدقيقة 13: عرضية من لاعب استون فيلا من خارج منطقة الجزاء ولكن يمسكها حارس المرمى.

الدقيقة 17: هدف ملغي لصالح أستون فيلا ولكن الحكم يحتسب تسلسل على راشفورد لاعب أستون فيلا.

الدقيقة 23: خطأ لصالح ليفربول في منتصف الملعب.

الدقيقة 26: فرصة خيطيرة لصالح ليفربول، بعد رأسية من محمد صلاح ولكنها تمر اعلى العارضة.

الدقيقة 29: محمد صلاح يحرز الهدف الأول لصالح ليفربول.

الدقيقة 38: يوري تيليمناس يحرز هدف التعادل لصالح أستون فيلا.

الدقيقة 45: حكم اللقاء يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 3+45: أولي واتكينز يحرز الهدف الثاني لصالح أستون فيلا في اللقاء.

الدقيقة 50: تسديدة قوية من ماركوس راشفورد أستون فيلا، يخرجها دفاع ليفربول.

الدقيقة 59: تسديدة من ديجو جوتا لاعب ليفربول ولكنها تمر تصطدم بالعارضة.

الدقيقة 61: أرنولد يحرز الهدف الثاني لليفربول في مرمى أستون فيلا.