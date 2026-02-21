مباريات الأمس
إعلان

قبل مواجهة الأهلي.. الترجي التونسي يتعاقد مع مدرب جديد

كتب : محمد عبد السلام

04:53 م 21/02/2026

باتريس بوميل

أعلن نادي الترجي التونسي إتمام إجراءات التعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس بوميل لتولي القيادة الفنية للفريق، خلفا للمدرب التونسي ماهر الكنزاري.

وأوضح النادي في بيان رسمي أن التعاقد مع بوميل يمتد حتى صيف 2027، وذلك بعد أيام قليلة من انتهاء مهمته مع منتخب أنجولا.

وأسفرت قرعة دوري أبطال أفريقيا عن مواجهة مرتقبة تجمع الترجي بنادي الأهلي المصري في ربع النهائي، والمقرر إقامتها يوم الجمعة 13 مارس المقبل.

ويمتلك بوميل خبرة واسعة في القارة الإفريقية إذ عمل مساعدًا لهيرفي رينار ضمن الأجهزة الفنية لمنتخبات المغرب وزامبيا وكوت ديفوار، قبل أن يتولى لاحقا تدريب منتخب كوت ديفوار ثم فريق اتحاد الجزائر، وبعده أم صلال، وصولًا إلى تجربته الأخيرة مع منتخب أنجولا.

الترجي التونسي باتريس بوميل الأهلي دوري أبطال أفريقيا

