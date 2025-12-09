مباريات الأمس
ملخص وأهداف مباراة ليفربول وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

كتب - يوسف محمد:

09:49 م 09/12/2025 تعديل في 10/12/2025
حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزا قاتلا على حساب نظيره إنتر ميلان الإيطالي اليوم، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "جوزيبي مياتزا"، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت مباراة ليفربول أمام إنتر ميلان اليوم، غياب النجم المصري محمد صلاح عن المباراة، بعد استبعاده من قائمة الريدز بقرار من أرني سلوت مدرب الفريق.

ويدخل الريدز اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، جو جوميز.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر، ريان جرافنبرخ، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: هوجو إيكيتيكي، ألكسندر إيزاك، كورتيس جونز.

أبرز أحداث مباراة ليفربول وإنتر ميلان:

الدقيقة 1: بداية المبارة.

الدقيقة 8: عرضية من سوبسلاي لاعب ليفربول يبعدها دفاع فريق إنتر ميلان.

الدقيقة 18: تسديدةق وية من جونز لاعب ليفربول يتصدى لها سومر حارس إنتر ميلان ببراعة.

الدقيقة 22: عرضية من ماك أليستر لاعب ليفربول يتصدى لها حارس مرمى إنتر ميلان.

الدقيقة 28: تسديدة قوية من إيكتيكي يتصدى لها حارس مرمى إنتر ميلان.

الدقيقة 32: إبراهيما كوناتي يسجل الهدف الأول لليفربول في مرمى إنتر ميلان.

الدقيقة 35: حكم المباراة يلغي الهدف الأول لليفربول، بداعي وجود لمسة يد على إبراهيما كوناتي.

الدقيقة 39: تسديدة قوية من لاعب فريق إنتر ميلان، تمر بجوار مرمى ليفربول.

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 7 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 4+45: تسديدة من لاعب إنتر ميلان يتصدى لها أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول.

الدقيقة 6+45: رأسية قوية من لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر يتصدى لها حارس مرمى ليفربول.

الدقيقة 7+45: نهاية المباراة.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 48: تسديدة من ألكساندر إيزاك لاعب ليفربول تمر بجوار مرمى إنتر.

الدقيقة 55: سيطرة على الكرة من لاعبي ليفربول في منتصف الملعب دون خطورة.

الدقيقة 59: عرضية من روبرتسون يبعدها حارس مرمى إنتر ميلان الإيطالي".

الدقيقة 61: تسديدة قوية من لاعب إنتر ميلان، تصطدم بدفاع ليفربول.

الدقيقة 63: تسديدة قوية من لاعب ليفربول يتصدى لها حارس مرمى إنتر ميلان.

الدقيقة 66: تسديدة قوية من ماركوس تورام تمر بجوار مرمى ليفربول.

الدقيقة 70: تسديدة قوية من جرافينبرج لاعب ليفربول، تمر أعلى مرمى إنتر ميلان.

الدقيقة 79: تسديثدة من لاعب ليفربول يتصدى لها يان سومر حارس مرمى إنتر ميلان.

الدقيقة 88: سوبسلاي يحرز الهدف الأول لليفربول من علامة الجزاء.

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 6 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 3+90: تسديدة قوية من لاعب إنتر تصطدم بدفاع فريق ليفربول.

الدقيقة 6+90: نهاية المباراة>

