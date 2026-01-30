إعلان

مشاركة بارزة لجناح إمارة الفجيرة في معرض الكتاب

كتب : أحمد الجندي

02:26 ص 30/01/2026
    مشاركة بارزة لجناح إمارة الفجيرة في معرض الكتاب (2)

يُعد جناح إمارة الفجيرة أحد أبرز الأجنحة في الدورة الـ57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث جذب عددًا كبيرًا من الزوار الباحثين عن الجمال والفن والإبداع.

ويتميز الجناح بعرضه لرونق وجمال الإمارات من خلال أعمال فنية مميزة تشمل رسومات تشكيلية ولوحات تحمل معانٍ عميقة وقصصًا مصورة، إلى جانب تقديم جائزة الفجيرة للتصوير الضوئي التي تحتفي بالمواهب الإماراتية الشابة.

ويتيح الجناح للزوار فرصة الاطلاع على مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة.

