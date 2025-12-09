الجوائز المالية لبطولة كأس العرب 2025

ستيفانو كوزين.. أول إيطالي في فلسطين وقائد نهضة جزر القمر - حوار

تستضيف دولة قطر، بطولة كأس العرب 2025 التي بدأت يوم 1 ديسمبر وتنتهي يوم 18 من نفس الشهر، حيث انتهى دور المجموعات الذي ضم 16 منتخبا.

وشهدت نسخة 2025 زيادة غير مسبوقة في قيمة الجوائز المالية، حيث يصل إجمالي قيمة الجوائز المالية إلى 36.5 مليون دولار، بزيادة قدرها 11 مليون دولار عن النسخة السابقة.

سيتم توزيع الجوائز المالية على النحو التالي: سيحصل الفائز بكأس العرب على 7,155,000 دولار أمريكي، والوصيف 4,293,000 دولار أمريكي، والثالث 2,862,000 دولار أمريكي، والرابع 2,146,000 دولار أمريكي.

أما الفرق المتأهلة إلى ربع النهائي، فستحصل على 1,073,000 دولار أمريكي لكل منها، بينما حصلت الفرق المشاركة على مبلغ 715 ألف دولار.

المنتخبات المتأهلة لربع نهائي كأس العرب

المجموعة الأولى: فلسطين - سوريا.

المجموعة الثانية: المغرب - السعودية.

المجموعة الثالثة: الأردن - الإمارات.

المجموعة الرابعة: الجزائر - العراق.